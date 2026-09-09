Nueva baja para Arruabarrena: Boca vendió a Kevin Zenón al Atlas de México

Este miércoles, todas las partes llegaron a un acuerdo para que el mediocampista abandone el Xeneize de forma definitiva.

En los últimos meses, Kevin Zenón fue perdiendo terreno de forma progresiva y contundente en el marco del primer equipo de Boca Juniors. Y la llegada del Vasco Arruabarrena a la dirección técnica de la entidad Xeneize no modificó demasiado el panorama. Como consecuencia de ello, comenzó a analizarse un alejamiento.

Así las cosas, durante los últimos días, Atlas, equipo de la máxima categoría del fútbol de México, se interesó de forma contundente en los servicios del volante ofensivo de 25 años de edad y surgido de las divisiones inferiores de Unión de Santa Fe. Sin embargo, los días seguían transcurriendo y todavía no se llegaba a un acuerdo definitivo.

Pero, según pudo saber BOLAVIP, este miércoles se limaron todas las diferencias que había entre las partes implicadas. Así fue como los de La Ribera vendieron al oriundo de Goya, provincia de Corrientes, a la institución de la ciudad de Guadalajara. Una nueva baja para el cuerpo técnico de Arruabarrena pensando en lo que viene.

Kevin Zenón gritando un gol en Boca. (Foto: Getty)

Si bien todavía no se confirmaron las cifras definitivas del traspaso de Zenón, es un hecho que Boca recuperará e incluso recaudará más que aquellos 3,5 millones de dólares que supo invertir por el 80% de la ficha del futbolista, a comienzos de 2024, algo que era el objetivo central de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

Más allá de que, en las últimas semanas, Zenón había recuperado algo de protagonismo en el primer equipo de Boca, nunca encontró un papel protagónico, por lo que la posibilidad de mudarse al fútbol mexicano y ser dirigido por un compatriota como Hernán Crespo en Atlas terminó por seducirlo por completo.

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Los números de Kevin Zenón en Boca

Desde su llegada al Xeneize a principios de 2024, el volante de 25 años disputó un total de 92 partidos, en los que convirtió 11 goles y aportó ocho asistencias. Además, recibió siete tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5.474 minutos en cancha.

DATOS CLAVE

Boca vendió al volante Kevin Zenón al club Atlas de Guadalajara de México.

Zenón llegó a Boca en 2024 tras una inversión de 3,5 millones de dólares.

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