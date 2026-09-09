Estudiantes vs. Corinthians EN VIVO y ONLINE por la ida de los cuartos de la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

En La Plata, el Pincha busca un resultado positivo para soñar con las semifinales del certamen internacional.

En el Estadio UNO, Estudiantes de La Plata y Corinthians se ven las caras este miércoles en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro comenzará a las 21.30, contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y se podrá ver a través de Disney+ y Fox Sports.

Toda la Copa Libertadores se ve por Disney+

Los dirigidos por Alexander Medina vienen de eliminar a Universidad Católica por un holgado 4-1 y quieren dar otro paso hacia la gran final. Del otro lado, el combinado paulista dejó en el camino a Rosario Central en una apretada serie que se definió con apenas un gol.

Las formaciones de Estudiantes y Corinthians

ESTUDIANTES DE LA PLATA: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi; Baltasar Rodríguez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

El cuadro de la Copa Libertadores 2026