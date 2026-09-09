En medio de la polémica entre Boca y Vélez, Banfield eliminó a Riestra y es el primer semifinalista de la Copa Argentina

Luego de un vibrante empate 1-1 en la cancha de Temperley, el Taladro fue el más efectivo desde los doce pasos y espera rival.

La presente edición de la Copa Argentina se encuentra completamente movilizada como consecuencia del polémico episodio que tuvo lugar en Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield. Es que el Fortín argumenta que el Xeneize infringió el reglamento con la firma de planilla de seis extranjeros, por lo que exige la clasificación a cuartos de final.

En medio de ese panorama, este miércoles, en el Estadio Alfredo Beranger de Temperley, Deportivo Riestra y Banfield se encontraron frente a frente con el objetivo en común de hacerse con el primer boleto rumbo a las semifinales del propio certamen doméstico y seguir soñando con quedarse con un título que sería absolutamente histórico.

Así las cosas, el primer período de este partido expuso una clara paridad y un notorio equilibrio en su trámite. Sin embargo, cuando transcurrían jugados 45 minutos y el descanso ya se asomaba en el horizonte, apareció Ángel Stringa para romper con el letargo y estampar el 1-0 de Riestra con el que terminaría llegando el entretiempo.

Stringa adelantó a Riestra

¡RIESTRA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 45', Stringa puso el 1-0 ante Banfield en los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/lGDtHF3MtX — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2026

Posteriormente, ya en la etapa complementaria, Banfield encontró la anhelada paridad y se puso de lleno en el partido. Sucedió cuando se jugaban apenas 5 minutos de dicho período final, momento en el que Tomás Adoryán se despachó con una muy buena pierueta para desatar la locura de todos y cada uno de sus hinchas.

El empate de Adoryán

¡EMPATÓ BANFIELD!



A los 51´, Adoryan marcó el 1-1 ante Deportivo Riestra, por los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/WmHM9g3GNl — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2026

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Después de ello, continuó reinando la paridad en el escenario de Temperley, con aproximaciones para ambos conjuntos, pero ninguna nueva anotación. Por ende, el tiempo regular culminó con un empate 1-1 en el marcador que estiró la resolución del clasificado para las semifinales de la Copa Argentina hasta la definición por penales.

Desde los doce pasos, quien expuso más efectividad y se quedó con el pase a la próxima instancia fue Banfield, dejando en el camino a Deportivo Riestra. De esta manera, el Taladro espera por el ganador de la serie por ahora compuesta por Racing y Boca con la misión de transformarse en finalista de la Copa Argentina.

Ruso Rodríguez atajó el penal decisivo

QUINTANA REMATÓ, RUSO RODRÍGUEZ ATAJÓ Y DESATÓ LA LOCURA EN EL TALADRO



El arquero de #Banfield se lució con una atajada clave frente al defensor de #Riestra y le dio la clasificación a los dirigidos por Pedro Troglio a la semifinal de la #CopaArgentinaEnTyCSports. Espera por el… pic.twitter.com/ZihfB1S6jW — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2026

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El cuadro de la Copa Argentina