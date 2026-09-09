Boca hoy: Álvaro Montero se fue a Colombia, Kevin Zenón con chances de irse, mensaje de Jonathan Calleri y más

Después de la importante victoria sobre Sao Paulo en La Bombonera, Boca no detiene su marcha y ya piensa en Central Córdoba. La novedades más importantes del elenco de la Ribera pasan por la ausencia de Álvaro Montero y la chance de que Kevin Zenón se marche esta semana. A continuación, todo lo que tenés que saber este miércoles 9 de septiembre.

Montero se fue a Colombia

Después de haber sido determinante en la victoria de Boca por 1 a 0 ante Sao Paulo, Álvaro Montero viajó en avión directamente hacia Colombia. Rodolfo Arruabarrena le dio permiso al arquero para salir del país debido a la muerte de su abuela en las últimas horas.

“Hoy, antes del partido falleció la abuela y ahora está viajando a Colombia. Es un golpe duro para él, pero estuvo presente e hizo una buena actuación“, declaró el director técnico del Xeneize en conferencia de prensa luego del triunfo en La Bombonera.

Habló Calleri tras perder ante Boca

En el duelo del pasado martes en La Bombonera, Jonathan Calleri fue silbado, pese a tener un buen paso por el club. Una vez finalizado el partido, el atacante dialogó con ESPN, fue consultado por esa situación y dijo: “Es normal, siempre se silba a los contrincantes. No tengo ningún problema, yo sé lo que hice acá: fui muy feliz”.

Además, agregó tras la caída de su equipo por 1 a 0 con tanto de Miguel Merentiel: “Hoy represento a otra institución y soy muy feliz también. Un honor jugar acá en la Bombonera, vamos a hacer todo para dar vuelta el partido en el Morumbí. Tenemos muchas chances”.

Kevin Zenón puede irse de Boca

Días después de haber regresado a la titularidad para enfrentar a Gimnasia de Mendoza, Kevin Zenón tiene chances concretas de marcharse de Boca. El mediocampista zurdo es pretendido por Atlas, que ya hizo una oferta formal para comprar su pase.

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Según pudo saber Bolavip, la directiva del Xeneize todavía no aceptó la propuesta porque no están convencidos en la forma de pago por el jugador. El club mexicano necesita cerrarlo antes del viernes. Horas decisivas.