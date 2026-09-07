La Inteligencia Artificial adelantó el resultado de Boca vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026

La tecnología pronosticó hasta los goleadores del partido correspondiente a la ida de los cuartos de final del certamen continental.

Este martes por la noche, Boca recibe a Sao Paulo por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en La Bombonera es determinante de cara a la revancha en el Morumbí. En ese contexto, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial para conocer de antemano el resultado final.

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Cabe recordar que el Xeneize viene de eliminar a Recoleta de forma contundente (global 7-1) y anteriormente le ganó a O’Higgins por penales por el repechaje. En contraparte, el elenco brasileño venció 4-2 a Bolivar en la fase anterior. Así las cosas, los gigantes del continente se miden entre sí para definir quién avanza a las semifinales del certamen.

La Inteligencia Artificial.

El pronóstico de la IA en Boca – Sao Paulo

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial no titubeó y reveló: “Espero un partido muy intenso y bastante cerrado durante el primer tiempo“. En ese sentido, le puso aún más condimento y agregó: “No me sorprendería absolutamente nada que sea de esos partidos y se defina en el minuto 95“.

Inmediatamente después, dejó la incertidumbre de lado y fue contundente. “Resultado final: Boca 2-1 Sao Paulo”, sentenció la novedosa herramienta. No conforme con eso, redobló la apuesta y confesó los autores de los goles. “1-0: Miguel Merentiel (Boca), 1-1: Luciano (Sao Paulo) y 2-1: Sebastián Villa (Boca)“, aseguró la nueva tecnología.

Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, la Inteligencia Artificial amplió su discurso al respecto y dejó una conclusión final. “Boca pega primero, São Paulo responde y complica, pero el empuje de La Bombonera y la jerarquía ofensiva terminan inclinando una ida muy pareja para el Xeneize“, culminó el adelanto de la flamante herramienta.