Alexis Mac Allister marcó un golazo para darle la victoria a Liverpool ante Atlético de Madrid por la Champions League

El volante argentino marcó de media distancia para darle la ventaja a su equipo.

En el marco de la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, en Anfield, Liverpool se lo dio vuelta a Atlético de Madrid y le ganó 2 a 1. Marcos Llorente abrió el marcador para la visita, mientras que Dominik Szoboszlai igualó sobre el final de la primera parte y Alexis Mac Allister sentenció el resultado.

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A los cinco minutos del complemento, luego de una serie de rebotes, la pelota le quedó picando en el borde del área a Alexis Mac Allister, quien de primera remató con su pierna izquierda para marcar un verdadero golazo y dar vuelta el resultado.

Con un potente disparo al primer palo de Jan Oblak, que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco, el mediocampista argentino generó la explosión en Anfield, ya que los Reds pudieron dar vuelta el marcador tras iniciar perdiendo antes del cuarto de hora.

¡¡¡PEGALE COMO QUIERAS, ALEXIS!!! ¡¡GOLAZO DE MAC ALLISTER PARA EL 2-1 DE LIVERPOOL VS. ATLÉTICO DE MADRID!!



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Luego de un inicio dominador, el equipo comandado por Diego Simeone fue el que logró la apertura del marcador. Julián Alvarez armó una gran jugada personal, se sacó una marca de encima y asistió a Marcos Llorente, quien definió con categoría ante la salida de Alisson.

¡QUÉ PASE METIÓ JULIÁN! Asistencia TOP de la Araña para dejar mano a mano a Llorente que no falló y anotó el 1-0 de Atlético de Madrid vs. Liverpool en Anfield.



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Minutos más tarde, el Colchonero tuvo la posibilidad de aumentar la diferencia a través de la Araña. El argentino sacó un buen remate de media distancia, pero la buena volada del arquero Alisson, que envió la pelota al córner, le negó el grito.

¡HIZO VOLAR A ALISSON! Espectacular atajada del arquero de Liverpool tras el tremendo remate de Julián Álvarez en Anfield.



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Sobre el final de la primera parte, el balón quedó sucio dentro del área luego de una serie de rebotes. Allí, Ronald Araujo inventó un taco y dejó mano a mano a Szoboszlai, quien definió ante la salida de Oblak para poner el empate transitorio.

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¡ESTÁS LOCO RONALD! Impresionante asistencia de TACO de Araújo en el empate de Szoboszlai 1-1 vs. Atlético de Madrid.



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