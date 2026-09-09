Con asistencia de Messi, Inter Miami igualó ante Chicago Fire y se mantiene segundo en la MLS

Por la temporada regular de la MLS, Inter Miami empató por 1-1 este miércoles ante Chicago Fire en el Soldier Field con Lionel Messi como titular. El argentino asistió a Casemiro, mientras que el tanto local lo convirtió Robert Lewandowski en el primer tiempo.
Aunque lejos de la cima, el equipo de la Florida llegaba como escolta de la Conferencia Este y afrontaba un cruce directo ante el cuarto de la zona. Como si fuera poco, delante las Garzas también enfrentaban a una estrella de la talla de Lewandowski, en su primera campaña con el equipo de Illinois.
Fue el propio polaco quien gritó el primero de la noche. A los 10 minutos del primer tiempo, Lewandowski conectó de aire un centro desde la derecha de Gutman y la mandó al fondo de la red con una certera volea.
ROBERT LEWANDOWSKI.— Major League Soccer (@MLS) September 10, 2026
The heavyweights are going at it and Lewandowski hits first. 🥊 pic.twitter.com/XmEttvXxGo
En la reanudación del partido tras el descanso, el empate de las Garzas llegó a través de una cesión de Messi. El delantero argentino ejecutó un córner desde la izquierda y Casemiro cabeceó ese envío para poner cifras definitivas.
Golazo de Casemiro pone el empate de @InterMiamiCF ante Chicago.— MLS Español (@MLSes) September 10, 2026
Centro desde tiro de esquina de Leo Messi y remate de cabeza del brasileño.
¡Jugadota 🤯 ! pic.twitter.com/XdsXugSDqz
Así está la tabla de la MLS
Datos clave
- Inter Miami empató 1-1 ante Chicago Fire con asistencia de Lionel Messi.
- Robert Lewandowski anotó el gol inicial del partido en el Soldier Field.
- Inter Miami se mantiene como escolta de Nashville en la MLS.