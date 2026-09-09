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Con asistencia de Messi, Inter Miami igualó ante Chicago Fire y se mantiene segundo en la MLS

El astro argentino fue titular en el duelo ante los de Robert Lewandowski y su equipo se afianzó como escolta de Nashville.

Lionel Messi ante Chicago Fire.
© GettyLionel Messi ante Chicago Fire.

Por la temporada regular de la MLS, Inter Miami empató por 1-1 este miércoles ante Chicago Fire en el Soldier Field con Lionel Messi como titular. El argentino asistió a Casemiro, mientras que el tanto local lo convirtió Robert Lewandowski en el primer tiempo.

Aunque lejos de la cima, el equipo de la Florida llegaba como escolta de la Conferencia Este y afrontaba un cruce directo ante el cuarto de la zona. Como si fuera poco, delante las Garzas también enfrentaban a una estrella de la talla de Lewandowski, en su primera campaña con el equipo de Illinois.

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Fue el propio polaco quien gritó el primero de la noche. A los 10 minutos del primer tiempo, Lewandowski conectó de aire un centro desde la derecha de Gutman y la mandó al fondo de la red con una certera volea.

En la reanudación del partido tras el descanso, el empate de las Garzas llegó a través de una cesión de Messi. El delantero argentino ejecutó un córner desde la izquierda y Casemiro cabeceó ese envío para poner cifras definitivas.

Así está la tabla de la MLS

Datos clave

  • Inter Miami empató 1-1 ante Chicago Fire con asistencia de Lionel Messi.
  • Robert Lewandowski anotó el gol inicial del partido en el Soldier Field.
  • Inter Miami se mantiene como escolta de Nashville en la MLS.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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