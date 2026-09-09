River hoy: Bustos rescindió y el volante que quedó casi descartado para visitar a Atlético Tucumán

Todas las novedades del Millonario de este miércoles 9 de septiembre, a días de visitar a Decano por la novena fecha del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este miércoles 9 de septiembre de 2026, en la antesala de la visita a Atlético Tucumán por la novena jornada de la Zona B del Torneo Clausura. El once que pondría Leonardo Ponzio, el mediocampista que no se recuperó de su lesión y será baja ante el Decano, Bustos rescindió su contrato y la reflexión de Woiski tras pasar por Núñez sin pena ni gloria.

La probable formación de River vs. Atlético Tucumán

El próximo sábado a las 17.30 horas, el Millonario visitará a Atlético Tucumán por la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura. Si bien resta la definición, Leonardo Ponzio repetiría el once que puso ante Banfield e Independiente Rivadavia.

La formación de River ante el Decano sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi; Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Atlético Tucumán recibirá público de River en el José Fierro. Serán unas 5 mil entradas populares a valor de 110 mil pesos. Un valor sumamente elevado en comparación al precio que establece la AFA para las generales, que debería ser de 50 mil pesos.

Aníbal Moreno sigue diferenciado y quedó casi descartado para visitar al Decano

En la antesala del cruce ante Banfield, en lo que fue el debut de Leonardo Ponzio, Aníbal Moreno se bajó del encuentro por sentir una molestia física. La misma permaneció en los días siguientes y eso también le imposibilitó estar ante Independiente Rivadavia.

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El dolor sigue y todo indica que tampoco estará a disposición de Leonardo Ponzio para visitar el próximo sábado a Atlético Tucumán. Lo que padece el volante central con pasado en Palmeiras es una lumbalgia derivada de una discopatía lumbar.

Aníbal Moreno. (Foto: Prensa River).

Bustos rescindió su contrato con River

Se termina el ciclo de Fabricio Bustos en River. Luego de ser marginado por la dirigencia y entrenar apartado durante los últimos meses en el predio de Cantilo, finalmente se marchará de la institución a poco más de dos años de su llegada, por pedido de Marcelo Gallardo.

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Según lo informado por el periodista Germán García Grova, el lateral derecho de 30 años está cerca de llegar a un acuerdo con la dirigencia para rescindir su contrato, que vencía el 31 de diciembre de 2027, y así quedar con el pase en su poder para definir su próximo destino.

De esta manera, en los próximos días el futbolista surgido de Independiente dejará de pertenecer al Millonario y esperará por ofertas para continuar su carrera. Cabe destacar que al estar cerrado el mercado de pases en Argentina, podría seguir jugando en el exterior por el próximo semestre.

Fabricio Bustos. (Foto: Getty).

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La reflexión de Woiski tras marcharse de River

A mediados de 2025, River apostó por Alex Woiski, un futbolista argentino de origen español que llegaba libre desde Mallorca. El delantero nunca logró establecerse en Primera, estuvo en Reserva, luego fue apartado y finalmente fue separado junto a varios de sus compañeros para entrenar de manera diferenciada en Cantilo.

Tras rescindir su contrato con River, Woiski firmó con Deportivo Táchira y ya tuvo su debut en el elenco venezolano. En diálogo con DSports, el delantero recordó su paso por el Millonario: “Cuando estuve entrenando con la Pimera, me sentía al nivel y tenía esperanzas de poder sumar minutos. Por un tema de suerte no se me dio y bajé a reserva, en donde por ahí no tenía la confianza del entrenador y eso dificultó todo”.

Por otro lado, contó cómo se enteró de la decisión de ser apartado en el predio de Cantilo: “Nos enteramos por la carta esa de que teníamos que ir a Cantilo, y fue una experiencia extraña. Un club como River, para mí el más grande de América, tomó una decisión llamativa e incorrecta. Al final, el club se dio cuenta y ayudó a que se puedan concretar las salidas de los futbolistas y estoy agradecido al club por eso”.

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Woiski en Deportivo Táchira. (Foto: Prensa Deportivo Táchira).

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