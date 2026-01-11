Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

A la espera de que Marino Hinestroza arribe a Buenos Aires para sumarse al plantel de Claudio Úbeda, en Boca están al tanto sobre la posible caída de un refuerzo y se mantienen atentos a cualquier oportunidad de mercado, ya sea para incorporar o desprenderse de jugadores.

Peligra el pase de Alexis Cuello a Boca

En primer lugar, hay que aclarar una cuestión: el pase es 60% del Ciclón y 40% de Almagro. En ese sentido, aunque la tratativa del Xeneize es directa con San Lorenzo, también está implicado el elenco que milita en el ascenso. En ese sentido, desde la diregencia del club decidieron romper el silencio y confesaron que otros equipos se interesaron en el delantero en esta ventana de transferencias.

Lo cierto es que Alejandro Oliva, tesorero de Almagro, realizó una entrevista exclusiva con DSports en la que hizo referencia a este dilema que tendrá más novedades en estos días. “Hay una oferta de Brasil por todo el pase“, sentenció el encargado de las finanzas de la institución. Pocos segundos más tarde, también agregó: “Según los representantes de Cuello, es mejor que la de Boca“. Todo indica que la próxima semana será crucial para conocer el desenlace de la novela.

Se cayó el pase de Martegani a Central Córdoba

Desde comienzos de año, todo invitaba a pensar que los días del volante en Boca estaban contados. El cuerpo técnico le había comunicado que no sumaría minutos y en el club habían aceptado liberarlo para que recupere rodaje. Su futuro parecía estar en Central Córdoba, pero su salida se terminó frustrando exclusivamente por no haber alcanzado un acuerdo en la parte contractual.

Desde Brandsen 805 dieron luz verde rápidamente a la oferta por un préstamo, priorizando que el jugador se revalorice en cancha antes que tenerlo marginado. Sin embargo, la operación implosionó ante la inflexibilidad de Martegani y su entorno por reducir sus pretensiones salariales. Y así, el jugador todavía se entrena en Boca Predio, a sabiendas del costo deportivo que ello conlleva para su carrera.

Paredes activó un plan para que otro jugador vuelva a ser protagonista

La cinta de capitán no es solo un adorno para Leandro Paredes en Boca. A la vista está el impacto que ejerció dentro de la cancha, pero entendió que su rol en el plantel también juega en sus compañeros. Así lo demostró el año pasado al ser responsable en devolverle la sonrisa a Exequiel Zeballos. Y para 2026, el operativo ya tendría a su segundo objetivo en la mira: Kevin Zenón.

La estrategia de Paredes es de cercanía total. “Está muy encima de él“, le confesaron a Olé desde las entrañas de Ezeiza. Aunque la relación ya se viene forjando desde antes, cuando el ‘5’ subió aquella famosa foto cenando con Zeballos y el propio Zenón, bautizándolos como sus “Hermanitos”. Un guiño que con el diario del lunes se vuelve evidente.

Casualidad o no, el proyecto Paredes podría haber llegado a los ojos de Claudio Úbeda. Esto se debe a que el DT apostó por incluir a Zenón como titular en la primera práctica del año, posicionándolo como extremo derecho en un tridente que completan Merentiel y Zeballos.

Tras estar un año borrado, Rodrigo Montes reforzó a un equipo del Federal A

El recordado episodio en el que Boca debió jugar con juveniles durante dos partidos por haber roto la burbuja impuesto por la pandemia en 2020 y 2021, dejó varios protagonistas. Uno de ellos es Rodrigo Montes que disputó apenas un puñado de encuentros con la camiseta azul y oro, pero que no consiguió consolidarse en Primera División y ahora volvió a cambiar de equipo.

Rodrigo estuvo un año borrado en Boca, debido a que no había conseguido club. Sin embargo, ahora se convirtió en nuevo jugador de Deportivo Rincón de Los Sauces. Con el claro objetivo de relanzar su carrera luego de una larga inactividad formal, el mediocampista recaló en el conjunto que milita en el Torneo Federal A, la tercera categoría del país.