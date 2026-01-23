Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: habrá mejora en la oferta a Fluminense y el arribo de Serna es inminente

Sin refuerzos para el plantel que conduce Claudio Úbeda a días del estreno en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga, Juan Román Riquelme y compañía reorientaron las negociaciones de Boca en el mercado. Kevin Serna y Ángel Romero son dos futbolistas por los que se está gestionando con gran optimismo en las últimas horas.

Además, hubo nueva respuesta negativa de parte de San Lorenzo ante la oferta que se hizo llegar por Alexis Cuello y se solicitaron condiciones para negociar por Rodrigo Auzmendi, quien a mediados del año pasado llegó desde el fútbol hondureño para defender la camiseta de Banfield.

Boca mejoró la oferta a Fluminense y podría destrabar el arribo de Serna

El doblete que Kevin Serna marcó el jueves para el triunfo de Fluminense 3-2 sobre Nova Iguaçu por el Campeonato Carioca y las posteriores declaraciones del ayudante de Luis Zubeldía, Maximiliano Cuberas, destacando la importancia que el jugador tenía para el entrenador; habían hecho sospechar que el club brasileño no tenía ninguna intención de negociar su salida.

Sin embargo, todo parecía tratarse de un asunto de dinero, porque al comprometerse Boca a mejorar su oferta inicial de 5 millones de dólares, cercana al precio que le puso Flu, y habiendo alcanzado ya un acuerdo con el jugador, el arribo del colombiano como refuerzo del Xeneize se juzga inminente.

Kevin Serna tiene el deseo de llegar a Boca y se acercaron posiciones con Fluminense. (Getty).

Optimismo por Ángel Romero

Otro de los futbolistas con los que Boca comenzó a negociar recién después de caídas las gestiones por Marino Hinestroza es Ángel Romero, quien se quedó con el pase en su poder tras desvincularse de Corinthians y ya mantuvo conversaciones directas con Juan Román Riquelme.

Publicidad

Publicidad

Según avanzó Diego Monroig en ESPN, entre el club y el jugador ya está todo acordado y en estos momentos quienes están resolviendo los detalles del contrato vinculante son los abogados de ambas partes, por lo que se especula con que su arribo pueda darse en los próximos días.

ver también Bruno Valdez rompió el silencio tras su salida definitiva de Boca: “Fui a terminar mi contrato”

San Lorenzo no cede por Cuello

Juan Román Riquelme aceleró por Alexis Cuello y Boca le envió una última oferta a San Lorenzo de 3 millones de dólares brutos por el 60 por ciento de la ficha que le pertenece al Ciclón. Sin embargo, Sergio Constantino, presidente del Ciclón, se repitió en su postura de no ceder: “Simplemente no es el precio que pretende el club”, hizo saber.

Auzmendi también se acerca

Boca se interesó por delantero centro de Banfield, Rodrigo Auzmendi. Luego de una primera oferta que fue considerada como “insuficiente”, el Taladro hizo una contraoferta que parece haber convencido a Boca y serviría para completar la transferencia.

Publicidad

Publicidad

Rodrigo Auzmendi se convertiría en el segundo refuerzo de Boca en este mercado de pases. En las próximas horas se confirmaría el acuerdo que ayudará a Banfield a pagar algunas deudas, levantar las inhibiciones y poder cerrar algunos refuerzos, ya que es el otro equipo que todavía no tiene altas en el mercado.

Oferta por Maxi Zalazar

En las últimas horas, desde Uruguay se comunicaron con Riquelme para hacer oficial la propuesta para comprar a Maximiliano Zalazar, el extremo que a mediados de 2025 se marchó a préstamo hacia Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Según pudo saber BOLAVIP, el equipo interesado es Liverpool Fútbol Club, que ofreció 300.000 dólares, además de una plusvalía, por el 80% del pase de Zalazar. Por el momento, no hubo una respuesta, pero la chance está latente. Como si fuese poco, en Montevideo no solo le ofrecen continuidad, sino que también disputaría la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Data clave