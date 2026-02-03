Es tendencia:
Boca Juniors

Morena Beltrán explicó qué necesita Zeballos para ir al Mundial 2026: “La Selección Argentina no tiene a un jugador así”

La periodista destacó el nivel del Changuito y aseguró que tiene posibilidades de disputar la próxima Copa del Mundo.

Por Joaquín Alis

Morena Beltrán explicó qué necesita Zeballos para ir al Mundial 2026: "La Selección Argentina no tiene a un jugador así"

El gran nivel de Exequiel Zeballos es celebrado por todo Boca. El Changuito es titular indiscutido en el equipo de Claudio Ubeda y es responsable de muchos de los triunfos obtenidos en el último tiempo. Para Morena Beltrán, su buena actualidad futbolística puede catapultarlo hacia el Mundial 2026.

La Selección Argentina no tiene un jugador con ese uno contra uno“, aseguró la periodista, que explicó que el extremo debería dar un paso clave: “Si se llega a ir a Europa y tiene 2 o 3 partidos buenos, llega al Mundial”.

No cerró el mercado y no me parece una locura que lo vengan a buscar. Se le vence el contrato a fin de año. Es extraño o sería atípico que Scaloni llame a un futbolista que resida en el fútbol local y que solo haya jugado acá. Por eso lo digo”, fundamentó.

Boca rechazó una oferta por Zeballos

En las últimas horas, Boca Juniors recibió un ofrecimiento de 10 millones de dólares por parte de CSKA Moscú. El combinado ruso lo quiere de cara a 2026 y, si bien el Xeneize escucha ofertas, solo se desprenderá del santiagueño por la cláusula de rescisión, que es de 20 millones.

La postura del jugador, que en abril cumplirá 24 años, no está alineada con el éxito de la transferencia. Según pudo saber Bolavip, desde el entorno de Zeballos afirman que el futbolista no está convencido de emigrar al mercado ruso. Es por eso que, por el momento, seguirá en la institución.

Los números de Zeballos en Boca

Desde su estreno en Primera División, Exequiel Zeballos lleva jugados 130 partidos de carácter oficial, en los que marcó 16 goles y brindó 14 asistencias. Además, suma 4 títulos: 1 Liga Profesional, 2 Copa de la Liga y 1 Copa Argentina.

DATOS CLAVE

  • Morena Beltrán afirmó que Zeballos podría llegar al Mundial 2026 si emigra a Europa.
  • La periodista destacó que la Selección Argentina carece de un jugador con ese uno contra uno.
  • Beltrán considera clave su salida porque Scaloni raramente convoca futbolistas del fútbol local únicamente.
