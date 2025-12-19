Morena Beltrán recordó el incómodo momento que vivió con Juan Román Riquelme: “Me angustié mucho”

En 2022, en una época donde el Boca de Sebastián Battaglia avanzaba a paso firme tanto en la Liga Profesional como en la Copa Libertadores, Juan Román Riquelme pasó por los micrófonos de ESPN y tuvo un tenso ida y vuelta con Morena Beltrán. El por entonces vicepresidente del Xeneize soltó una fuerte respuesta a una pregunta de la periodista, en un momento que tuvo mucha repercusión en las redes sociales.

“Yo creo que el 5, el 8, el 10, el 7, el 9 y el 11 tienen que parar la pelota y dársela al del mismo color“, contestó el ídolo del Xeneize luego de que la panelista le pidiera un análisis sobre la posición del volante central. Más de tres años después, recordó lo sucedido en aquel móvil.

“Mis compañeros me miraban y yo creo que intentaban que no me revolee de nuevo. Como diciendo: ‘Nosotros ya tuvimos nuestras experiencias y te queremos cuidar‘”, explicó y agregó: “Creo que le podría haber seguido preguntando… pero bueno, me contuve un poco”.

Además, Morena reveló que la viralización de aquel momento en las redes sociales no le hizo bien: “Me angustió mucho porque yo en ese momento usaba mucho Twitter y me acuerdo que fue una carnicería total“. Cabe recordar que, si bien cuenta con más de 573 mil seguidores, actualmente la periodista tiene escasas apariciones en X.

“Después he tenido otros cruces con él, otras entrevistas, y me ha contestado lo más bien. Le he preguntado cosas que me parecieron valiosas también y hemos conversado lo más bien. Yo creo que para él fue ese episodio, por ahí no sé si le gustó tanto la pregunta, pero quedó ahí”, aseguró Beltrán, confirmando que esa escena no la condicionó en el futuro.

