En lo que fue un Superclásico caldeado y polémico, River venció sobre la hora por la mínima a Boca en un duelo marcado por la fricción y tensión y que finalizó con escándalo. En el mismo, al margen de las tres expulsiones por lado que se vieron tras el tumulto del cierre del encuentro, se vieron también nueve tarjetas amarillas durante el juego y entre estas estuvieron las que Darío Herrera repartió para Alan Varela y Pol Fernández.

Ambos mediocampistas xeneizes llegaron a la quinta amonestación en el campeonato y por eso deberán cumplir con una fecha de suspensión justo en un partido en donde Boca tendrá siete bajas nuevas que se suman a las que ya tenía el equipo de la Ribera por lesión.

Así, si bien el principal problema para Jorge Almirón respecto al próximo partido, que será ante Belgrano de Córdoba el domingo en La Bombonera, radica en el armado del equipo con tantas bajas, otra cuestión a tener en cuenta es la de saber quien será el capitán de Boca en dicho partido, ya que sin Marcos Rojo disponible todavía más las bajas de Pol Fernández y Varela, no habrá habituales portadores de la cinta disponibles.

Como una opción viable aparece Sergio Romero, quien ya la utilizó en el corto ciclo de Almirón ante Estudiantes y demostró que tiene chapa de líder en el club de la Ribera pese a su corto y actual paso por Boca, aunque con una experiencia y trayectoria suficiente como para serlo.

Otra alternativa viable sería Frank Fabra en caso de decir presente tras su lesión, algo que no sería ilógico contemplando que Valentín Barco no estará disponible las próximas cuatro semanas debido a que ya se encuentra con la Selección Sub 20 para el Mundial. Y una tercera vía sería darle por primera vez la capitanía a jugadores de experiencia y que son referentes en el plantel como Nicolás Figal, Luis Advíncula o Diego González en caso que tenga que ser titular ante un mermado mediocampo. ¿Quién será el capitán de Boca ante Belgrano?