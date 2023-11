Boca perdió la Final de la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense, quedó sexto en la tabla de posiciones de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional y fue eliminado por Estudiantes de La Plata en la Semifinal de la Copa Argentina. ¿Cuál fue el premio para los futbolistas por parte de la institución? Un mes de vacaciones.

Así se supo este lunes 27 de noviembre luego del triunfo por 2 a 1 del conjunto que viene comandando Mariano Herrón sobre Godoy Cruz en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, gracias a los goles anotados por Miguel Merentiel y Jorge Nicolás Figal, en lo que, a la postre, se trató de la última presentación del xeneize en un 2023 que fue para el olvido.

El plantel profesional de Boca, entonces, se reagrupará con el nuevo entrenador (puede ser Martín Palermo, el elegido por la fórmula Andrés Ibarra – Mauricio Macri, o el nombre que Juan Román Riquelme guarda bajo siete llaves y que prometió develar si gana las elecciones el lunes 4 de diciembre) el martes 26 de diciembre en el predio de Ezeiza.

Resta esperar si la pretemporada que comenzará en la fecha aclarada tendrá como foco principal la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, un certamen que para el Club de La Ribera, a pesar de ser el segundo en orden de importancia en el continente, se vería como una buena oportunidad para romper con el maleficio de consagraciones en el plano internacional (el último título fuera de Argentina fue la Recopa 2008 contra Arsenal).

Boca espera por el San Lorenzo vs. Central Córdoba para saber si mantiene chances de clasificar a la Copa Libertadores

Boca cumplió con su parte de llevarse los tres puntos que se pusieron en disputa en su partido contra Godoy Cruz de Mendoza. Ahora, debe esperar que San Lorenzo no le gane a Central Córdoba. En que caso de que el Ciclón se quede con la victoria, el Xeneize ya no tendrá chances. Además, precisa que Estudiantes no le gane a Lanús y que el campeón de la Copa de la Liga sea River o Rosario Central.

Boca espera por la definición de las elecciones

El resultado de las elecciones definirán la vida institucional de Boca de los próximos cuatro años. Además, gane uno u otro, el modelo de conducción será absolutamente diferente. De por sí, en lo futbolístico, si gana el binomio Andrés Ibarra – Mauricio Macri, el entrenador que estará el 26 de diciembre para el inicio de la pretemporada será Martín Palermo.

Caso contrario, con Juan Román Riquelme se presume que Gabriel Milito sea el que asuma al frente del equipo luego de sus cuatro años en Argentinos Juniors. Por otro lado, como detalle adicional, trascendió por estas horas que Carlos Bianchi podría desembarcar nuevamente en Brandsen 805 de la mano de JR, esta vez, en un cargo como asesor.