A Boca le llegan buenas noticias por su interés en el ex Argentinos Juniors, Fausto Vera. Es que Flamengo, que estaba negociando su llegada, decidió retirarse de las negociaciones con Corinthians. Una serie de trabas llevaron al ‘Mengao’ a desistir, por ahora, de buscar su contratación. ¿Lo aprovechará el ‘Xeneize’?

El nombre de Fausto Vera volvió a merodear por Boca Predio en los últimos días. El periodista Julio Pavoni reveló en TyC Sports que es el jugador que le interesa al Consejo de Fútbol para reforzar el mediocampo, sobre todo, luego de la decisión de Éver Banega de llegar a Newell’s y no al ‘Xeneize’.

Vera, de 23 años, continúa en Corinthians, club que lo adquirió a mitad de 2022 a cambio de 7 millones de dólares. Sin embargo, el ‘Timao’ tiene una deuda importante con Argentinos Juniors por el pago del pase. Ese es uno de los problemas que motivó a Flamengo a desistir de su contratación, pero no el único.

Flamengo no intercambia a Thiago Maia por Fausto Vera

La idea de Flamengo para la llegada de Fausto Vera era a través de un intercambio. Medios brasileños revelaron que el ex futbolista de las juveniles de la Selección Argentina (jugó Sub 17 y Sub 20) era del gusto personal de Tité, técnico del ‘Mengao’ y podía llegar a través de un intercambio en el que Thiago Maia llegaría a Corinthians.

Con Maia, el ‘Timao’ tenía un acuerdo en términos personales, pero Flamengo bajó el pulgar en las últimas horas. Según contó Lance!, no hubo acuerdo con Corinthians para arreglar el intercambio y aquí es donde influye la deuda importante del conjunto paulista con Argentinos.

Como Corinthians debe resolver ese conflicto con el ‘Bicho’, a Flamengo no le terminó de cerrar la salida de Thiago Maia y la llegada del volante argentino. Por lo tanto, desistió de seguir las negociaciones.

Otro punto de conflicto entre ambas instituciones brasileñas, según el citado medio, fue la situación de Gabigol. El ‘Timao’ buscó su llegada producto de una supuesta intención del goleador de salir de Flamengo, algo que, al final, no se dio. La relación entre las dirigencias de ambos equipos no estaría en el mejor momento.

¿Boca acelera por Fausto Vera?

Si bien Fausto Vera es un nombre que gusta a la directiva desde hace bastante tiempo, por ahora, no trascendió que Boca haya entrado en negociaciones con Corinthians por su llegada. La prioridad del ‘Xeneize’, hoy por hoy, es la firma de contrato de Cristian Lema (se podría dar en las próximas horas) y cerrar la compra de Kevin Zenón (con Unión habrá charlas importantes durante el fin de semana), un nombre que a Diego Martínez le interesa.

La decisión de Flamengo de no insistir en la llegada de Fausto Vera mediante el intercambio con Thiago Maia es una buena noticia para el ‘Xeneize’, aunque resta saber si el ‘Mengao’ decide no buscar su compra sin jugadores de por medio en las negociaciones.