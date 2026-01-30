Es tendencia:
Cholo Simeone tras conocer el rival de Champions del Atlético de Madrid: “Hay que salir campeón”

El entrenador argentino fue categórico sobre los objetivos de la temporada y se refirió a Brujas, su rival en la fase de playoffs de la Champions.

Por Germán Celsan

El Cholo SImeone habló de la temporada y el rival de Champions
Por la mañana del viernes, la UEFA sorteó los cruces de la fase de playoffs de la UEFA Champions League, fase en la cual el Atlético de Madrid descubrió que tendrá que enfrentar al duro equipo belga del Brujas si quiere avanzar a los octavos de final, donde esperan Tottenham y Liverpool.

Sigue toda la Champions League por Disney+

Apenas unos minutos después del sorteo, Diego Pablo Simeone se dirigió a la prensa en su clásica conferencia de los viernes, previo a un partido por LALIGA, que este fin de semana será contra Levante, en la jornada vespertina del sábado. Y, como no podía ser de otra forma, se refirió al rival que le tocó en la próxima fase de la Champions League.

Brujas es un rival difícil“, reconoció Simeone. “Sabemos las características de los chicos que juegan en Brujas. En su casa son fuertes, mentalidad fuerte de local, velocidad, gente joven y será un partido duro, difícil, esperemos poder llevarlos donde creemos que les podemos hacer daño”, completó en su análisis.

La fase de liga de Champions del Brujas incluyó goleadas de local ante Olympique Marsella por 3-0 y Mónaco por 4-1, así como un empate 3-3 vs. Barcelona, y una única derrota vs. Arsenal. De visitante es otra historia, ya que cayó ante Atalanta, Sporting y Bayern Múnich, y únicamente venció al Kairat, último clasificado.

Simeone ante las críticas y silbidos: “Hay que salir campeón”

Otro de los temas que tocó Simeone en conferencia fue el de los silbidos recibidos en los últimos partidos, y aseguró que hay una única forma de dar vuelta la situación: “Salir campeón, no hay otra mejor manera de cambiar los pitos. La gente quiere salir campeón“, declaró.

“Los hinchas que van al estadio necesitan ver un equipo que pueda campeonar y cuando perciben que eso está lejos, aparecen los silbidos entendibles”, destacó Simeone. “Tonto no soy, al menos creo. O no tan tonto”, agregó al ser consultado por el cambio de Pablo Barrios en la derrota vs. Bodo.

“Pablo es un jugador muy importante para nosotros y jugar cada tres días y no tener un recambio a lo que es Pablo Barrios para nosotros, intentamos protegerlo para que siga jugando y pueda estar jugando todo los partidos”, explicó Simeone sobre el cambio.

“El otro día cuando salió fui el primero que dijo ‘estoy sacando a Pablo, sí estoy sacando a Pablo’. Y no tengo dudas en que hice bien en sacarlo para que mañana pueda volver a empezar y darnos lo que nos puede dar”, completó Simeone, que ya piensa en el partido ante Levante.

En síntesis

  • El Atlético de Madrid enfrentará al Brujas en los playoffs de la Champions League.
  • Simeone destacó al Brujas como un equipo con una fuerte mentalidad de local.
  • Ante los silbidos, destacó que la mejor forma de dar vuelta la situación es siendo campeones.
