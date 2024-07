Con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi, en el MetLife Stadium, la Selección Argentina venció a la Selección de Canadá por 2 a 0, por lo que de esta manera se clasificó a la final de la Copa América de Estados Unidos, en donde espera por el ganador de la llave entre Colombia y Uruguay.

Una vez finalizado el encuentro, el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, habló con la transmisión del evento, donde hizo un breve análisis de este encuentro, y destacó el nivel del grupo, que llegó por tercera vez consecutiva a un partido definitorio.

Además, fue consultado sobre qué mensaje le daría al Messi del 2007, y allí hizo un fuerte descargo, confesando que le costó valorar todo el camino que recorrió con la Selección Argentina, con quien jugará su séptima final: “Le diría que es un recorrido largo, duro, que intente disfrutar de todo porque muchas veces no lo hice”, comenzó.

Y agregó: “El hecho de querer ganar siempre y cuando no se daban los objetivos me maltraté yo mismo demasiado, no le daba valor a todo lo que conseguimos. Ahora que soy más grande le doy valor a jugar otra final, de llegar hasta el último día e intentar ser campeón una vez más”.

Lionel Messi celebra su gol junto a Enzo Fernández. (Foto: Getty).

El análisis de la clasificación a la final

“Es una locura lo que hizo este grupo, lo que viene haciendo la Selección Argentina porque después de eso se le dan mucha más importancia a las finales que nos tocó jugar, a los que quedamos de la vieja camada. Que la Selección pueda jugar una final más es impresionante, fue una copa difícil, canchas muy duras, temperaturas muy pesadas, selecciones muy duras. Que volvamos a estar en una final es para disfrutar y destacar”, comentó sobre el recorrido del equipo en el certamen.

Y sumó, comentando que sabe que le quedan pocos partidos con la camiseta de la Albiceleste: “Tenemos que disfrutar de todo lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando como Selección. No es fácil que estemos otra vez en una final, que volvamos a competir por ser campeones, es muy difícil lo que estamos logrando y hay que aprovecharlo porque lo volvimos a hacer. Lo estoy viviendo como lo viví en el último tiempo, disfrutando mucho y siendo consciente de que son las últimas batallas”.

Su gol ante Canadá

“La verdad es que me metí en el medio porque el arquero se había tirado para ese lado y muy fuerte no iba. No sabía si entraba o no, fue un reflejo y me metí. Le dije a Enzo y estaba re contento porque fue un gol importante para darnos más tranquilidad”, dijo sobre el tanto que marcó para el 2 a 0 definitivo.