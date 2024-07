En el MetLife Stadium, por la primera semifinal de la Copa América de Estados Unidos, la Selección Argentina venció por 2 a 0 a la Selección de Canadá gracias a los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi, y logró la clasificación a la final del certamen, donde espera por el ganador de la llave de Colombia y Uruguay.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió a lo que fue el rendimiento de sus dirigidos, y también palpitó lo que será la gran final que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

Al ser consultado por su rival de preferencia en el partido definitorio, el DT no dudó y respondió: “Son dos rivales de los mejores ahora mismo a nivel selecciones y veremos el partido, pero sería imprudente decir que prefiero a uno u otro, porque uno ya nos ganó y con Colombia todavía no jugamos con este entrenador, pero es dificilísimo también”.

Lionel Scaloni durante el partido entre Argentina y Canadá. (Foto: IMAGO / Agencia-MexSport).

La satisfacción de jugar una nueva final

“Es para estar orgulloso y agradecer a los jugadores porque a lo mejor ayer me preguntaron si tendemos a normalizar esto y me pareció buena la pregunta. Es dificilísimo llegar a otra final, sobre todo como venimos, de todos halagos, éxitos y eso cuesta el doble. Los que estamos adentro sabemos lo que cuesta llegar, por eso es una sensación de felicidad y preocupación porque todo cuesta mucho más y la vara está muy alta. Todos pensaron que iba a ser muy fácil y hoy Canadá demostró que no es fácil para nada. Es para estar satisfechos y que la gente disfrute”, comenzó sobre sus sensaciones al llegar a una nueva final.

“Estoy un poco más tranquilo ahora, no estoy tan emocionado a lo mejor por fuera, por dentro estoy muy contento. Nos queda un partido, tiene que ser algo medido, lo vivo de una manera increíble porque nosotros sabemos muy bien todo lo que nos ha costado esta copa, esta preparación”, continuó.

Y agregó con respecto a una estadística que marca que dirigirá su cuarta final consecutiva: “No me interesa, las estadísticas no me interesan, como cuando perdimos con Arabia que teníamos un invicto largo. Estaba enojado por la derrota, no por perder un invicto. Nos enfocamos en ganar la final, lo importante es ganar no que la estadística diga que podemos ganar esa final”.

El análisis del partido

“Si es verdad que hoy se vieron cosas más cercanas a lo que se veía antes y es fruto de que las cosas salieron bien. En los partidos anteriores no salieron porque el rival también contaba. El partido de hoy fue bueno”, arrancó explicando su opinión sobre el rendimiento de sus dirigidos.

Y explicó la elección de Enzo Fernández como volante central: “A veces juega Enzo, a veces Alexis, a veces Leandro. Hoy pensamos que lo mejor era Enzo ahí, siempre pensamos lo mejor para el equipo, hoy pensamos que el partido era para él”.

La espera de la final

“Vamos a disfrutar este partido y pensar que va a ser dificilísimo y pensar que estamos a un paso de ganar la Copa. Vamos paso a paso, nos quedan unos días para descansar, estamos en una situación privilegiada porque tenemos un día más, pero a nivel físico estamos ahí. Recuperaremos a todos para hacer un gran partido el domingo”, soltó sobre la planificación de este partido.