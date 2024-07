Luego de empatar 2 a 2 de manera agónica en los 90 minutos reglamentarios, en la tanda de penales, la Selección de Uruguay venció por 4 a 3 a la Selección de Canadá, y de esta manera se quedó con el tercer puesto de la Copa América de Estados Unidos.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de la Celeste, Marcelo Bielsa, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió a lo que fue el rendimiento de sus dirigidos a lo largo del certamen, y además habló sobre su pasada rueda de prensa, donde atacó a los organizadores de este torneo.

“Las repercusiones no sé cuáles han sido. Seguramente es muy probable que se ponga en duda esto que digo, pero hace un tiempo que dejé de leer lo que se publica sobre mí, sobre lo que yo digo. Cuando uno tiene esa presencia pública termina intoxicándose de sí mismo y yo opté por no revisar las opiniones que generan mis intervenciones. Sí les puedo decir que nada de lo que yo dije puede ser interpretado como no cierto”, comenzó fundamentando el Loco.

Y agregó: “La conferencia me mostró exaltado y revisé mentalmente lo que dije y cada una de las cosas que dije son ciertas, no son discutibles. Le hago una salvedad, cuando uno se expresa es muy difícil no interpretar a la persona que está hablando como un soberbio, pero en este caso, yo me permito afirmarlo porque si uno dice las cosas que yo dije y eso que dije no es cierto, sería una vergüenza de mi parte. No se pueden decir las cosas que dije ayer si existe alguna posibilidad de que no sea cierto. Todo lo que dije es cierto y verificable. Si hubiera que dirimir sobre lo que dije y la forma de demostrarlo, todo es cierto”.

Marcelo Bielsa en el partido entre Uruguay y Canadá. (Foto: Getty).

La pregunta que hizo enojar a Bielsa

En medio de esta rueda de prensa, el entrenador argentino tuvo un breve cruce con un periodista, ya que el mismo le preguntó por su continuidad al mando de la Celeste: “No entiendo una pregunta tan traída de los pelos en este momento. La verdad que directamente no la respondo porque ignoro el origen de por qué usted hace la pregunta”, soltó.

El análisis del partido y del equipo en el certamen

“El partido de hoy en particular no fue una buena actuación nuestra, el empate fue en el mejor de los casos apenas merecido. Creo que de algún modo la valoración del entrenador rival de privilegiar frescura física respecto de la titularidad de sus jugadores fue más exitosa que lo que yo intenté, que fue poner la mayoría de jugadores habituales a pesar del cansancio. De todas maneras, el trámite tuvo altibajos, las ocasiones generadas por los equipos fueron similares, pero lo concreto fue que no jugamos bien. Respecto del tercer puesto, creo que Uruguay es uno de los 3 mejores equipos de la competencia y considerando que el torneo involucra Centroamérica, América del Norte y América del Sur, estar dentro de los tres primeros merecidamente es una ubicación que permite ser optimistas. También creo que de acuerdo a una autocrítica vinculada con mi gestión, deberíamos haber jugado mejor, con más continuidad, aunque fueron pocos los equipos que jugaron bien, y lograr que los jugadores uruguayos estuvieran cerca de su mejor nivel. Tampoco puedo decir que yo conseguí eso. Si bien es el cierre de la temporada y el cansancio afecta a todos, sentí que de acuerdo a los jugadores que dispuse pudimos jugar mejor de lo que jugamos”, opinó Bielsa sobre el desempeño de su equipo a lo largo de los seis partidos que disputó.

La Copa América de Luis Suárez

Por otro lado, fue consultado por el rendimiento del Pistolero, que habría jugado el último torneo con la selección: “El nivel que él mostró en los minutos que jugó, el nivel técnico y físico dentro de sus características no lo posicionan lejos de aspirar a compartir titularidad en la posición de centro atacante, está en condiciones de disputar por el puesto. Hoy el segundo tiempo que jugó fue con una actuación satisfactoria. Aparte del gol, participó para encabezar algunos ataques que nos permitieron dominar momentos del partido y crear situaciones. Es un jugador que evidentemente no lo había dirigido, si lo enfrenté muchas veces, y es súper difundido todo lo que hizo en su carrera. Haber compartido este tiempo con él confirma la imagen de un jugador superior, un gran compañero. Fue un gran apoyo para todos nosotros”.