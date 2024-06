Por qué no juega Edinson Cavani con Uruguay en la Copa América 2024

Comandada por el entrenador argentino, Marcelo Bielsa, la Selección de Uruguay es una de las principales protagonistas en la Copa América de Estados Unidos 2024, en la que forma parte del Grupo C e irá en búsqueda de su decimosexto título en este certamen, para quedar como el máximo ganador.

Para este torneo, el DT de la Celeste dio la lista con los 26 futbolistas convocados, y dentro de las ausencias destacadas se encuentra la del experimentado delantero de 37 años, Edinson Cavani, quien ha sido una de las figuras de Boca a lo largo de este semestre, en donde también fue su goleador.

La ausencia del oriundo de Salto en esta Copa América, pasa pura y exclusivamente por decisión del futbolista, debido a que luego de no aparecer en la prelista de Marcelo Bielsa para este torneo, anunció públicamente que daba un paso al costado al confirmar su renuncia a su selección.

“Mi querida celeste: Solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años”, posteó en su cuenta de Instagram el delantero para anunciar su salida.

Así anunció Cavani su retiro de la selección uruguaya (Instagram @cavaniofficial21).

El paso de Edinson Cavani por la Selección de Uruguay

Edinson Cavani debutó en la Selección de Uruguay el 6 de febrero de 2008, a los 20 años, 11 meses y 23 días, de la mano de Óscar Washington Tabárez, quien decidió mandarlo a la cancha frente a Colombia cuando solamente restaban 15 minutos para el final del encuentro.

A lo largo de todo este tiempo, el Matador completó un total de 136 encuentros con la Celeste, donde convirtió 58 goles, aportó 17 asistencias y sumó 9889 minutos. Además, disputó 4 mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Incluso, dijo presente en las ediciones de Copa América 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021, donde consiguió el título en la primera que afrontó.

Marcelo Bielsa se refirió al retiro de Cavani

“Es una decisión personal de un ídolo del fútbol uruguayo y ese tipo de posiciones no son para analizar sino para respetar. Decide darle un enfoque a su carrera y simplemente hay que respetar las cuestiones individuales, personales“, dijo el entrenador al ser consultado por la renuncia del delantero.

Los convocados de Uruguay para la Copa América 2024