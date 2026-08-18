Contra quién juega Boca en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Tras acceder a la próxima instancia, el Xeneize tiene dos posibles rivales y todo se definirá este mismo martes.

Boca Juniors toma confianza en el segundo semestre y ya confirmó su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Tras la victoria ante Recoleta en Buenos Aires, el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena dominó también en Paraguay.

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Con goleada por 4-0 en Asunción y 7-1 en el global, el club de la Ribera se metió entre los 8 mejores de la competencia internacional. En solo 3 semanas, afrontará una nueva serie en la cita y su rival saldrá del ganador entre Sao Paulo y Bolívar.

En el partido de ida, los brasileños se pusieron en ventaja con el grito de Arboleda en el primer tiempo, pero los bolivianos empardaron el trámite y la serie con el tanto de Melgar en el complemento. Con el 1-1 en la llave, todo se definirá este martes desde las 21.30, hora argentina, en el Estadio Morumbí.

Los posibles rivales de Boca. (Foto: Sudamericana)

Cuándo se juegan los cuartos de final

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 están programados para septiembre. La ida se jugará entre el martes 8 y el jueves 10, mientras que los encuentros de vuelta serán entre el martes 15 y el jueves 17.

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana 2026

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