Con resultado, clasificación y minutos exactos: la predicción de River vs. Santa Fe por la Copa Sudamericana, según la IA

En el Monumental y después del 0-0 cosechado en Colombia, el Millonario se juega el pasaje a los cuartos de final del certamen continental.

Llegó el momento de la verdad. Este miércoles, con el Estadio Monumental de Núñez como testigo, River Plate e Independiente Santa Fe vuelven a encontrarse frente a frente. En esta oportunidad, argentinos y colombianos miden fuerzas bajo la órbita del partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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Luego del empate 0-0 que tuvo lugar hace una semana en Bogotá, River y Santa Fe se juegan el todo por el todo, sin ningún tipo de margen de error, en torno al objetivo en común de meterse en los cuartos de final de la presente edición del certamen continental. En ese contexto, el Millonario, dado su presente, es el que más tiene para perder.

Mientras tanto, la Inteligencia Artificial de Gemini apareció en escena para despacharse con un contundente pronóstico sobre este partido a disputarse en Buenos Aires. Lo hizo proporcionando el clasificado, el resultado y los minutos exactos de las incidencias principales. Así las cosas, los hinchas de River pueden quedarse tranquilos en cuanto a dicho veredicto: 2-0 para el local.

La predicción de River vs. Independiente Santa Fe

28′ – Gol de River Plate (1-0): Ángel Correa rompe la paridad tras un centro rasante desde la derecha, venciendo la resistencia de Independiente Santa Fe.

41′ – Amarilla para Santa Fe: Amonestación para Emanuel Olivera tras una falta táctica en una transición.

58′ – Amarilla para River: Amonestación para Aníbal Moreno, cortando un contragolpe visitante.

74′ – Gol de River Plate (2-0): Rafael Santos Borré aprovecha un rebote dentro del área chica tras una gran jugada individual de Thiago Almada y liquida la serie.

85′ – Gestión del partido: River adormece el juego mediante la tenencia del balón, para sellar así el pase a cuartos de final.

¿Cuándo se juega River vs. Santa Fe?

El partido entre River Plate e Independiente Santa Fe, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo este miércoles 26 de agosto, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Monumental de Núñez.

El potencial rival de River en cuartos de final

Si River Plate consuma su clasificación hacia los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, se encontrará frente a frente con Vasco da Gama, que viene de dejar en el camino a Olimpia de Paraguay. El partido de ida se jugaría en Brasil y el de vuelta en Argentina.

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