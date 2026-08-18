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Copa Sudamericana

Boca aplastó a Recoleta en Paraguay y se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

El Xeneize se impuso por 4 a 0 y terminó ganando la serie por 7 a 1. Ahora espera por San Pablo o Bolívar.

Boca goleó a Recoleta y se metió en los cuartos de final
© Getty ImagesBoca goleó a Recoleta y se metió en los cuartos de final

Sin despeinarse, Boca goleó a Recoleta en Paraguay y se metió entre los ocho mejores equipos de la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso por 4 a 0 con goles de Santiago Ascacibar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

El Xeneize manejó el partido desde el comienzo, pero tuvo que esperar media hora para abrir la cuenta. En el minuto 30 apareció Ascacibar -otra vez- para poner el 1 a 0 de cabeza y empezar a liquidar la llave que había iniciado 3-1 por el resultado en Buenos Aires.

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Con la historia prácticamente definida, los del Vasco llevaron el encuentro sin contratiempos y estiraron la ventaja antes del descanso. Villa puso el 2 a 0, convirtiendo por primera vez desde su retorno al club y con un pedido de disculpas al público incluido.

Ya en la segunda parte, Boca encontró el tercero rápido con una obra de arte de Merentiel, que seguía estirando la diferencia en el global. Quien puso cifras definitivas fue Alan Velasco, quien tras varios intentos puso el 4 a 0 definitivo.

El segundo tiempo le permitió a Arruabarrena hacer modificaciones. Aranda fue reemplazado en el descanso por Velasco. Mientras que en el resto del complemento se dieron los debuts de Enner Valencia y Facundo ‘Jagger’ Herrera, que ingresaron en lugar de Merentiel y Costa.

Alan Velasco puso el 4 a 0 de Boca

El golazo de Miguel Merentiel para el 3 a 0 de Boca

Sebastián Villa puso el 2 a 0 para el Xeneize

Gol de Santiago Ascacibar para el 1-0 de Boca

El minuto a minuto del partido

Recoleta vs. Boca: formaciones

La alineación del conjunto local será con Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Luis Cardozo; Alejandro Silva, José Espíndola, Ronal Domínguez, Pedro Ríos; Kevin Parzajuk y Aldo González.

Boca Juniors está confirmado y saldrá a la cancha con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Joaquín Alis
Joaquín Alis
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