Sebastián Villa les pidió perdón a los hinchas tras el primer gol que convirtió desde su vuelta a Boca

El delantero colombiano marcó el segundo tanto en el duelo de vuelta ante Recoleta por la Copa Sudamericana.

En el Estadio Defensores del Chaco, Boca Juniors visitó este martes a Recoleta en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Luego de la apertura del marcador de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa estiró la ventaja para acercar al Xeneize a la clasificación.

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Con dos voleas, el delantero colombiano logró gritar su primer gol desde el regreso al club. Nelson Ferreira tapó la primera en el palo corto, pero Villa acertó el segundo remate entre las piernas del arquero para el 2-0 parcial.

En su festejo, el cafetero se acercó a los más de 20 mil hinchas de Boca que viajaron a Paraguay y les pidió disculpas. Otro gesto de Villa para poder ganarse la confianza de los seguidores del Xeneize tras las controversias del final de su último ciclo y desde su salida.

A LA PRIMERA NO PERO LA SEGUNDA SÍ: Seba Villa capturó el rebote y marcó el 2-0 (5-1 global) de Boca vs. Recoleta. ¡LE PIDIÓ PERDÓN A LOS HINCHAS EN SU PRIMER TANTO DESDE SU VUELTA AL CLUB!



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“Hice un gran trabajo, un gran esfuerzo. Creo que la gente lo vio. Pedirle disculpas a toda la hinchada si de pronto se sintió ofendida en algún momento. Siempre quise estar aquí en mi casa. Lo voy a demostrar dentro de la cancha”, había dicho a ESPN recientemente.

El primer paso de Sebastián Villa por Boca

Sebastián Villa ya tuvo un primer pasaje por Brandsen 805 entre 2018 y 2023. El Xeneize desembolsó en aquel entonces 3,5 millones por el 70% de su pase. Sin embargo, se fue en conflicto con el club, en medio de denuncias y condenas por violencia de género y agresión sexual, libre hacia el fútbol de Bulgaria.

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El delantero colombiano jugó 172 partidos con la camiseta azul y oro, en los que anotó 29 goles y repartió 33 asistencias. Además, ganó siete títulos a nivel local.

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