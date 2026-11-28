En el Estadio Centenario de Montevideo, Estudiantes de La Plata se mide ante Palmeiras de Brasil por la final de la Copa Conmebol Libertadores, en búsqueda de volver a ganar este certamen por quinta vez en su historia y así cortar una racha de 17 años sin títulos internacionales.

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Si bien el foco principal está puesto en el enfrentamiento contra Instituto, en River estarán atentos también a lo que pase en este partido, debido a que al club de Núñez no le conviene por dos motivos que el Pincharrata levante el título en tierras uruguayas.

En primer lugar, no le favorece por la pelea de cara a la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Si el Pincha gana la Libertadores, quitará un cupo de Argentina por el ranking Conmebol, por lo que si River quiere jugar este certamen, estará casi obligado a ser campeón continental en 2027 o 2028.

Por el momento, el Millonario además se encuentra lejos en este ranking debido a que se perdió la actual edición de la Libertadores, y su presencia en la edición 2027 no está confirmada, debido a que solamente la jugará si se consagra en el Torneo Clausura.

El otro motivo es histórico. Si Estudiantes gana esta copa, llegará a la quinta y así superará a River, que quedaría con cuatro, por lo que lo relegaría además a ser el cuarto equipo argentino más ganador de la historia de este certamen, también por debajo de Independiente y Boca.

Así está el ranking Conmebol

Pos. Club 2025 2026 2027 Total Observaciones 1 Flamengo 45 38 3 86 Clasificado, campeón 2025 2 Palmeiras 46 36 3 85 Clasificado a final 2026 3 Estudiantes 28 34 — 62 Clasificado a final 2026 4 LDU Quito 35 26 — 61 No está en competencia 5 Independiente 11 29 3 43 Participará en fase grupos 2027 6 Racing 35 — — 35 No participará edición 2027 7 Cerro Porteño 14 20 — 34 No está en competencia 8 Peñarol 20 6 3 29 Participará en fase grupos 2027 9 Fluminense — 28 — 28 No está en competencia 10 Platense — 24 3 27 Participará en fase grupos 2027 11 Corinthians — 25 — 25 No participará edición 2027 12 Sao Paulo 25 — — 25 No está en competencia 13 Independiente R. — 24 — 24 No está en competencia 14 Vélez 24 — — 24 No está en competencia 15 Universitario 15 9 — 24 No está en competencia 16 Rosario C. — 20 3 23 Participará en fase grupos 2027 17 River 23 — — 23 No está en competencia 18 Botafogo 21 — — 21 No participará edición 2027 19 Cruzeiro — 18 3 21 Participará en fase grupos 2027 20 Nacional 10 11 — 21 No está en competencia 30 Central C. 14 — — 14 No participará edición 2027 32 Boca — 10 3 13 Participará en fase grupos 2027 35 Lanús — 12 — 12 No está en competencia 46 Talleres 7 — — 7 No participará edición 2027 51 Belgrano — — 3 3 Participará en fase grupos 2027 52 Argentinos Jrs. — — 3 3 Participará en fase grupos 2027

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