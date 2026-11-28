En el Estadio Centenario de Montevideo, Estudiantes de La Plata se mide ante Palmeiras de Brasil por la final de la Copa Conmebol Libertadores, en búsqueda de volver a ganar este certamen por quinta vez en su historia y así cortar una racha de 17 años sin títulos internacionales.
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Si bien el foco principal está puesto en el enfrentamiento contra Instituto, en River estarán atentos también a lo que pase en este partido, debido a que al club de Núñez no le conviene por dos motivos que el Pincharrata levante el título en tierras uruguayas.
En primer lugar, no le favorece por la pelea de cara a la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Si el Pincha gana la Libertadores, quitará un cupo de Argentina por el ranking Conmebol, por lo que si River quiere jugar este certamen, estará casi obligado a ser campeón continental en 2027 o 2028.
Por el momento, el Millonario además se encuentra lejos en este ranking debido a que se perdió la actual edición de la Libertadores, y su presencia en la edición 2027 no está confirmada, debido a que solamente la jugará si se consagra en el Torneo Clausura.
El otro motivo es histórico. Si Estudiantes gana esta copa, llegará a la quinta y así superará a River, que quedaría con cuatro, por lo que lo relegaría además a ser el cuarto equipo argentino más ganador de la historia de este certamen, también por debajo de Independiente y Boca.
Así está el ranking Conmebol
De posible promesa a intentar ser verdugo: el desconocido paso del Flaco López por Estudiantes
|Pos.
|Club
|2025
|2026
|2027
|Total
|Observaciones
|1
|Flamengo
|45
|38
|3
|86
|Clasificado, campeón 2025
|2
|Palmeiras
|46
|36
|3
|85
|Clasificado a final 2026
|3
|Estudiantes
|28
|34
|—
|62
|Clasificado a final 2026
|4
|LDU Quito
|35
|26
|—
|61
|No está en competencia
|5
|Independiente
|11
|29
|3
|43
|Participará en fase grupos 2027
|6
|Racing
|35
|—
|—
|35
|No participará edición 2027
|7
|Cerro Porteño
|14
|20
|—
|34
|No está en competencia
|8
|Peñarol
|20
|6
|3
|29
|Participará en fase grupos 2027
|9
|Fluminense
|—
|28
|—
|28
|No está en competencia
|10
|Platense
|—
|24
|3
|27
|Participará en fase grupos 2027
|11
|Corinthians
|—
|25
|—
|25
|No participará edición 2027
|12
|Sao Paulo
|25
|—
|—
|25
|No está en competencia
|13
|Independiente R.
|—
|24
|—
|24
|No está en competencia
|14
|Vélez
|24
|—
|—
|24
|No está en competencia
|15
|Universitario
|15
|9
|—
|24
|No está en competencia
|16
|Rosario C.
|—
|20
|3
|23
|Participará en fase grupos 2027
|17
|River
|23
|—
|—
|23
|No está en competencia
|18
|Botafogo
|21
|—
|—
|21
|No participará edición 2027
|19
|Cruzeiro
|—
|18
|3
|21
|Participará en fase grupos 2027
|20
|Nacional
|10
|11
|—
|21
|No está en competencia
|30
|Central C.
|14
|—
|—
|14
|No participará edición 2027
|32
|Boca
|—
|10
|3
|13
|Participará en fase grupos 2027
|35
|Lanús
|—
|12
|—
|12
|No está en competencia
|46
|Talleres
|7
|—
|—
|7
|No participará edición 2027
|51
|Belgrano
|—
|—
|3
|3
|Participará en fase grupos 2027
|52
|Argentinos Jrs.
|—
|—
|3
|3
|Participará en fase grupos 2027
Datos clave
- Estudiantes enfrenta a Palmeiras en Montevideo buscando su quinta Copa Libertadores tras 17 años.
- River perdería un cupo al Mundial de Clubes 2029 si Estudiantes gana la final.
- Estudiantes superaría los cuatro títulos de River, relegándolo al cuarto puesto histórico argentino.