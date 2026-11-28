El Millonario se llevó la clasificación en un resultado corto en el que desperdició una infinidad de chances para sufrir menos.

Santiago Beltrán (6): Lo exigieron poco y respondió bien para mantener el cero en su arco.

Gonzalo Montiel (8): Gran partido del lateral derecho que abrió la cuenta atento al rebote.

Nicolás Otamendi (6): Partido sin sobresaltos para el campeón del mundo.

Lautaro Rivero (6): Acompañó bien a Otamendi para conseguir la valla invicta y la clasificación.

Francisco Ortega (6): Correcto partido del lateral hasta que le cedió su lugar a Acuña.

Tobías Andrada (6): Redondeó un buen partido en el mediocampo para alejar de su área a Instituto.

Santiago Espíndola (7): Un gran derechazo generó el rebote para el primero. De los mejores de la cancha.

Tomás Galván (7): Mucha claridad en cada una de sus intervenciones para el progreso ofensivo.

Thiago Almada (5): De mayor a menor. Muy buen primer tiempo. Por momentos algo ausente en el segundo y luego erró un penal para liquidarlo.

Ángel Correa (6): Uno de los más activos de la mitad de cancha para adelante. Le faltó precisión para los cierres de la jugadas.

Sebastián Driussi (4): Falló un penal clave que pudo haber dado tranquilidad a River. Fue reemplazado en el entretiempo.

INGRESARON

Lucas Beltrán (5): Estuvo activo en su ingreso, pero no logró capitalizar las jugadas claras que le quedaron.

Marcos Acuña (-): Sin calificación. Jugó pocos minutos.

Lucas Silva (-): Sin calificación. Jugó pocos minutos.

Juan Cruz Meza (-): Sin calificación. Jugó pocos minutos.