Santiago Beltrán (6): Lo exigieron poco y respondió bien para mantener el cero en su arco.
Gonzalo Montiel (8): Gran partido del lateral derecho que abrió la cuenta atento al rebote.
Nicolás Otamendi (6): Partido sin sobresaltos para el campeón del mundo.
Lautaro Rivero (6): Acompañó bien a Otamendi para conseguir la valla invicta y la clasificación.
Francisco Ortega (6): Correcto partido del lateral hasta que le cedió su lugar a Acuña.
Tobías Andrada (6): Redondeó un buen partido en el mediocampo para alejar de su área a Instituto.
Santiago Espíndola (7): Un gran derechazo generó el rebote para el primero. De los mejores de la cancha.
Tomás Galván (7): Mucha claridad en cada una de sus intervenciones para el progreso ofensivo.
Thiago Almada (5): De mayor a menor. Muy buen primer tiempo. Por momentos algo ausente en el segundo y luego erró un penal para liquidarlo.
Ángel Correa (6): Uno de los más activos de la mitad de cancha para adelante. Le faltó precisión para los cierres de la jugadas.
Sebastián Driussi (4): Falló un penal clave que pudo haber dado tranquilidad a River. Fue reemplazado en el entretiempo.
INGRESARON
Lucas Beltrán (5): Estuvo activo en su ingreso, pero no logró capitalizar las jugadas claras que le quedaron.
Marcos Acuña (-): Sin calificación. Jugó pocos minutos.
Lucas Silva (-): Sin calificación. Jugó pocos minutos.
Juan Cruz Meza (-): Sin calificación. Jugó pocos minutos.