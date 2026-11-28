La final de la Copa Libertadores 2026 no solo tuvo la atención de Palmeiras y Estudiantes, los protagonistas. Es que el resto de los clubes del fútbol argentino también pusieron un ojo sobre el partido en Montevideo con calculadora en mano y el sueño de disputar el Mundial de Clubes 2029.
Con la victoria del Verdao, el Pincha perdió la oportunidad de abrochar su clasificación al certamen mundialista. En cambio, Palmeiras y Flamengo son los únicos dos equipos confirmados para la próxima cita por haber sido campeones de las ediciones 2026 y 2025, respectivamente. A ellos se les sumarán los ganadores en 2027 y 2028.
Sin embargo, también hay dos cupos en juego por ranking con el límite de dos clubes clasificados por país, a menos que haya más campeones de ese territorio. Es decir, Brasil ya no sumará cupos por el ranking, algo para lo que Estudiantes está bien ubicado a pesar de la derrota.
Los platenses se ubican terceros con 62 unidades aunque ya saben que no podrán jugar la edición 2027 de la Copa Libertadores para seguir sumando. Deberán esperar que el resto de los argentinos no lleguen a instancias tardías o regresar en 2028 para asegurar el boleto.
El gol de Ramón Sosa para Palmeiras. (Foto: Getty)
Hoy, los argentinos que suman puntos por detrás de Estudiantes son Racing (6°), Platense (13°), Vélez (14°), River (16°), Rosario Central (19°), Central Córdoba (31°), Lanús (35°), Boca (37°) y Talleres (46°).
Boca ya consiguió la clasificación a la fase de grupos del 2027, por lo que tendrá un tiro para intentar ser campeón y conseguir el boleto directo. De todas formas, lo que sume en esa edición más la del 2028 lo podrían hacer soñar con la clasificación en caso de encadenar dos buenas actuaciones. En cambio, River aún no se metió en la próxima Libertadores, por lo que deberá ser campeón este año del Torneo Clausura para no perder ese tren.
El gol de Ramón Sosa para que Palmeiras le gane a Estudiantes en la final de la Copa Libertadores
El ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029
|#
|CLUB
|PTS
|GF
|GC
|1
|Palmeiras – Clasificado por campeón en 2026
|85
|47
|21
|2
|Flamengo – Clasificado por campeón en 2025
|80
|23
|10
|3
|Estudiantes
|62
|26
|14
|4
|LDU Quito
|61
|28
|18
|5
|Independiente del Valle
|40
|24
|21
|6
|Racing
|35
|18
|6
|7
|Cerro Porteño
|34
|14
|16
|8
|Fluminense
|28
|13
|12
|9
|Peñarol
|26
|16
|15
|10
|Corinthians
|25
|10
|6
|11
|São Paulo
|25
|11
|8
|12
|Independiente Rivadavia
|24
|16
|7
|13
|Platense
|24
|11
|11
|14
|Vélez
|24
|13
|6
|15
|Universitario
|24
|9
|14
|16
|River
|23
|16
|12
|17
|Botafogo
|21
|9
|7
|18
|Nacional
|21
|14
|19
|19
|Rosario Central
|20
|8
|8
|20
|Mirassol
|20
|8
|5
|21
|Universidad Católica
|20
|9
|8
|22
|Libertad
|20
|11
|19
|23
|Cruzeiro
|18
|10
|6
|24
|Coquimbo Unido
|18
|9
|7
|25
|Internacional
|17
|12
|11
|26
|Atlético Nacional
|17
|8
|7
|27
|Bolívar
|17
|14
|19
|28
|Sporting Cristal
|16
|12
|25
|29
|Fortaleza
|15
|8
|7
|30
|Deportes Tolima
|14
|8
|10
|31
|Central Córdoba
|14
|7
|7
|32
|Universidad de Chile
|13
|8
|6
|33
|Barcelona SC
|13
|6
|10
|34
|Universidad Central
|12
|8
|11
|35
|Lanús
|12
|3
|7
|36
|Santa Fe
|11
|6
|7
|37
|Boca
|10
|6
|5
|38
|Independiente Medellín
|10
|6
|11
|39
|Bahia
|10
|5
|7
|40
|Atlético Bucaramanga
|9
|6
|10
|41
|San Antonio Bulo Bulo
|9
|5
|15
|42
|Olimpia
|8
|9
|11
|43
|Alianza Lima
|8
|7
|11
|44
|Colo-Colo
|8
|5
|15
|45
|Junior
|7
|5
|11
|46
|Talleres
|7
|5
|8
|47
|Always Ready
|6
|7
|9
|48
|La Guaira
|5
|6
|12
|49
|Cusco FC
|4
|4
|12
|50
|Carabobo
|4
|2
|13
|51
|Deportivo Táchira
|2
|4
|11
El sistema de clasificación
De mantenerse el formato de 32 equipos para la segunda edición del certamen organizado por la FIFA, los elencos sudamericanos podrán sellar su pasaje mediante dos vías: consagrándose campeones de América u ocupando las dos primeras posiciones del ranking acumulativo del ciclo 2025-2028.
El mecanismo para actualizar el sistema de esta tabla es exactamente el mismo que se utilizó para el Mundial pasado. La Conmebol otorga tres puntos por partido ganado, uno por empate y un bono de tres unidades extra por avanzar de fase.
Datos clave
- Estudiantes marcha tercero en el ranking Conmebol con 62 puntos y no jugará la Libertadores 2027.
- Palmeiras (2026) y Flamengo (2025) son los únicos clubes sudamericanos clasificados al Mundial de Clubes 2029.
- River marcha 16° con 23 puntos y Boca figura 37° con 10 unidades en el ranking.