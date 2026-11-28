El Pincha perdió la oportunidad de sellar su boleto a la cita mundialista y el panorama quedó abierto.

La final de la Copa Libertadores 2026 no solo tuvo la atención de Palmeiras y Estudiantes, los protagonistas. Es que el resto de los clubes del fútbol argentino también pusieron un ojo sobre el partido en Montevideo con calculadora en mano y el sueño de disputar el Mundial de Clubes 2029.

Con la victoria del Verdao, el Pincha perdió la oportunidad de abrochar su clasificación al certamen mundialista. En cambio, Palmeiras y Flamengo son los únicos dos equipos confirmados para la próxima cita por haber sido campeones de las ediciones 2026 y 2025, respectivamente. A ellos se les sumarán los ganadores en 2027 y 2028.

Sin embargo, también hay dos cupos en juego por ranking con el límite de dos clubes clasificados por país, a menos que haya más campeones de ese territorio. Es decir, Brasil ya no sumará cupos por el ranking, algo para lo que Estudiantes está bien ubicado a pesar de la derrota.

Los platenses se ubican terceros con 62 unidades aunque ya saben que no podrán jugar la edición 2027 de la Copa Libertadores para seguir sumando. Deberán esperar que el resto de los argentinos no lleguen a instancias tardías o regresar en 2028 para asegurar el boleto.

El gol de Ramón Sosa para Palmeiras. (Foto: Getty)

Hoy, los argentinos que suman puntos por detrás de Estudiantes son Racing (6°), Platense (13°), Vélez (14°), River (16°), Rosario Central (19°), Central Córdoba (31°), Lanús (35°), Boca (37°) y Talleres (46°).

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Boca ya consiguió la clasificación a la fase de grupos del 2027, por lo que tendrá un tiro para intentar ser campeón y conseguir el boleto directo. De todas formas, lo que sume en esa edición más la del 2028 lo podrían hacer soñar con la clasificación en caso de encadenar dos buenas actuaciones. En cambio, River aún no se metió en la próxima Libertadores, por lo que deberá ser campeón este año del Torneo Clausura para no perder ese tren.

El ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

# CLUB PTS GF GC 1 Palmeiras – Clasificado por campeón en 2026 85 47 21 2 Flamengo – Clasificado por campeón en 2025 80 23 10 3 Estudiantes 62 26 14 4 LDU Quito 61 28 18 5 Independiente del Valle 40 24 21 6 Racing 35 18 6 7 Cerro Porteño 34 14 16 8 Fluminense 28 13 12 9 Peñarol 26 16 15 10 Corinthians 25 10 6 11 São Paulo 25 11 8 12 Independiente Rivadavia 24 16 7 13 Platense 24 11 11 14 Vélez 24 13 6 15 Universitario 24 9 14 16 River 23 16 12 17 Botafogo 21 9 7 18 Nacional 21 14 19 19 Rosario Central 20 8 8 20 Mirassol 20 8 5 21 Universidad Católica 20 9 8 22 Libertad 20 11 19 23 Cruzeiro 18 10 6 24 Coquimbo Unido 18 9 7 25 Internacional 17 12 11 26 Atlético Nacional 17 8 7 27 Bolívar 17 14 19 28 Sporting Cristal 16 12 25 29 Fortaleza 15 8 7 30 Deportes Tolima 14 8 10 31 Central Córdoba 14 7 7 32 Universidad de Chile 13 8 6 33 Barcelona SC 13 6 10 34 Universidad Central 12 8 11 35 Lanús 12 3 7 36 Santa Fe 11 6 7 37 Boca 10 6 5 38 Independiente Medellín 10 6 11 39 Bahia 10 5 7 40 Atlético Bucaramanga 9 6 10 41 San Antonio Bulo Bulo 9 5 15 42 Olimpia 8 9 11 43 Alianza Lima 8 7 11 44 Colo-Colo 8 5 15 45 Junior 7 5 11 46 Talleres 7 5 8 47 Always Ready 6 7 9 48 La Guaira 5 6 12 49 Cusco FC 4 4 12 50 Carabobo 4 2 13 51 Deportivo Táchira 2 4 11

El sistema de clasificación

De mantenerse el formato de 32 equipos para la segunda edición del certamen organizado por la FIFA, los elencos sudamericanos podrán sellar su pasaje mediante dos vías: consagrándose campeones de América u ocupando las dos primeras posiciones del ranking acumulativo del ciclo 2025-2028.

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El mecanismo para actualizar el sistema de esta tabla es exactamente el mismo que se utilizó para el Mundial pasado. La Conmebol otorga tres puntos por partido ganado, uno por empate y un bono de tres unidades extra por avanzar de fase.

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