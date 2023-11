La final de la CONMEBOL Libertadores entre Boca y Fluminense tiene hace varios días en vilo al mundo entero. Y desde distintas partes del planeta llegan preferencias, gustos, opiniones o pálpitos respecto a la definición de este sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná.

En este contexto, una de las grandes personalidades del fútbol que se manifestó en las últimas horas fue nada menos que Sergio “Kun” Agüero, quien a través de su popular canal de Twitch brindó sus sensaciones respecto a la definición y a quién preferiría ver levantando el trofeo en Brasil.

“Si gana Boca empata a Independiente, lo iguala, entonces es difícil. Prefiero que no gane, pero también tengo mi hijo que es hincha de Boca, no es fácil”, aseguró el ex delantero surgido en el Rojo, ponderando su amor por el club de Avellaneda.

Pero claro, el fanatismo de Benjamín, su único hijo, por el Xeneize, hace que el Kun también vea con simpatía una celebración xeneize, por lo que luego agregó: “Por un lado si gana Boca tampoco es que nos pasa, nos iguala de última…”.

El recuento de títulos al que hace referencia el ex delantero de la Selección Argentina se basa en que “su” Independiente es el actual “Rey de Copas”, con 7 CONMEBOL Libertadores en su haber. Boca, por su parte, acumula 6 y, de consagrarse ante Fluminense, alcanzará la línea del Rojo.

Boca y los penales

Pero además, el ex futbolista de 35 años se refirió a la forma en la que Boca arribó a esta definición (no ganó un encuentro en los 90 minutos en la fase decisiva) y le dio un guiño al Xeneize.

“La gente a veces dice ‘jugamos mal pero ganamos por penales’. Pero hay que ganar también. Quizás les molesta eso a los no hinchas de Boca. Juega mal y gana, quizás otros equipos juegan bien y no ganan”, esgrimió el Kun.

Los 11 titulares de Boca para la final

El XI titular de Boca ante Fluminense será: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

¿Dónde ver la final entre Boca y Fluminense?

El partido entre Boca Juniors y Fluminense se jugará el sábado 4 de noviembre a las 17 horas en en Estadio Maracaná y se podrá ver en vivo y en directo por la plataforma Star+.