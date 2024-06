Este lunes 3 de junio en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay, se lleva a cabo el sorteo para conocer las llaves de los octavos de final de la Copa Libertadores, que ya tiene a 15 de los 16 equipos clasificados para esta instancia de eliminación directa, y también el cuadro final.

La particularidad de este sorteo es que no están todos los clubes clasificados, y es por eso que en los dos bolilleros presentes aparecerán “1C” y “2C”. Esto se debe a que aún no se saben los clasificados del Grupo C, por lo que “1C” corresponderá al primero de esa zona, y “2C”, al segundo.

El 8 de junio es el día en el que se conocerá definitivamente cómo finaliza este grupo, debido a que aún le quedan dos partidos por disputarse, que tienen como protagonista al Gremio de Porto Alegre, que no los pudo jugar en la fecha establecida debido a las inundaciones que sufrió Brasil.

Los partidos que faltan jugar por el Grupo C de la Copa Libertadores

Huachipato (Chile) vs. Gremio (Brasil) – Martes 4 de junio a las 21:00 horas.

Gremio (Brasil) vs. Estudiantes de La Plata – Sábado 8 a las 19:00 horas.

La tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Libertadores

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 The Strongest* 10 6 3 1 2 8 6 +2 2 Huachipato 8 5 2 2 1 7 8 -1 3 Gremio 6 4 2 0 2 5 4 +1 4 Estudiantes (LP) 4 5 1 1 3 6 8 -2 *The Strongest ya está clasificado a octavos, solo falta saber en qué posición.

Los clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores