Dónde ver EN VIVO Milan vs. Ferencvaros por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Milan y Ferencvaros se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Stadio Giuseppe Meazza, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Milan recibe a Ferencvaros este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El Milan llega con la necesidad urgente de sumar en la Europa League, porque los números hasta acá no le cierran a un equipo de su historia. Del otro lado aparece un Ferencvaros que viene haciendo los deberes y que no le tiene ningún respeto reverencial al cruce.

Los italianos necesitan reaccionar en el torneo para no quedar al margen de la pelea por los puestos de arriba. Para los húngaros, en cambio, ganar en Milán sería la confirmación de que esta campaña europea puede dar que hablar.

La actualidad de ambos equipos

El Milan está en una posición incómoda, 24° con apenas 3 puntos en tres partidos. La última salida fue un golpe duro, una derrota 0-3 como visitante ante el Bournemouth, y antes de eso había mostrado una cara completamente distinta con un contundente 4-0 también lejos de casa frente al Red Bull. La irregularidad es el problema: en la fase de grupos no alcanza con ganar de vez en cuando, hay que sostener el nivel, y el equipo todavía no lo logró.

El Ferencvaros, en cambio, llega entonado. Marcha 5° con 9 puntos de 9 posibles en los últimos tres encuentros, todos con triunfo. Goleó 4-1 como local al Torreense, antes había superado 2-1 al Viktoria también en su cancha y cerró su salida más floja con un 3-1 nada menos que como visitante ante el Celtic. La confianza del equipo húngaro no es casualidad: llega a Milán sabiendo que puede competirle a cualquiera en este torneo.

Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Milan y Ferencvaros se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Milan suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Ferencvaros suma 9 puntos tras vencer a Torreense, Viktoria y Celtic.