El Chelsea está armando un equipo de estrellas para volver a ser protagonista en la Premier League y apostó a lo grande en Enzo Fernández. Aunque claro, hubo un detalle que nunca tuvo en cuenta la dirigencia y ya le provocó un problema al argentino con Graham Potter, su nuevo entrenador. ¿Qué pasó?

Potter fue el primero en ponerle el ojo al volante ex River, le pidió a los propietarios del club inglés que hagan un esfuerzo económico y se mostró muy conforme de tenerlo en Inglaterra. Aunque no por ello dejó de mencionar el primer problema que tuvo en su arribo al país.

El insólito problema de Enzo Fernández con su nuevo DT al llegar al Chelsea

Mientras Chelsea espera con ansiedad el debut del número 5, que podría darse este fin de semana frente al Fulham por la Premier League, su entrenador habló en conferencia de prensa y se tomó en broma el problema de comunicación que tiene con el argentino. Claro, ¡casi no habla inglés!

"He hablado hoy con él. Mi español no es el mejor y su inglés no es excelente, necesitábamos apoyarnos en el traductor, pero lo lograremos. Es un joven impresionante y estoy muy emocionado de trabajar con él", contó el DT inglés entre risas. Mientras la siga rompiendo en la cancha...