Por su rendimiento en Aston Villa y la Selección Argentina, sin duda alguna, Dibu Martínez está entre los mejores arqueros del mundo en la actualidad. Y ahora que está pensando en lo que será a disputa de la Copa América, también sabe que puede cambiar su futuro a nivel club.

Sucede que desde Al Nassr están buscando al marplatense como una opción para el arco, y en el caso de concretarse sería compañero de Cristiano Ronaldo, que continuará en el conjunto árabe hasta la finalización de su contrato, en junio de 2025.

Según lo publicado en CaughtOffside por el periodista Darren Looney, la prioridad para reemplazar a David Ospina, que dejará al equipo saudí a fin de mes, es el arquero de Manchester City, Ederson. Y es que genera devoción en Luis Castro, el entrenador. Pero hay una complicación.

Pep Guardiola, el DT de Manchester City no quiere desprenderse del brasileño. Pero desde la institución inglesa dejarían que se marche, siempre y cuando así lo desee el ex Benfica, por una suma superior a los 40 millones de euros. Esta es una modalidad que adoptaron los directivos de los Citiziens, ya que no le impiden marcharse a ningún jugador que no quiera seguir perteneciendo al vigente campeón de Premier League.

Para que el arquero de la Selección Argentina termine marchándose hacia Al Nassr, no solo dependerá de lo que ocurra con la posible operación que se lleve a cabo con Ederson, quien no afrontará la Copa América por lesión, pero también de lo que negocien con Aston Villa, que tiene a Dibu como un pilar fundamental.

Dibu Martínez, arquero de Aston Villa y la Selección Argentina.

El contrato que Dibu Martínez tiene con Aston Villa

Emiliano Martínez, de 31 años, tiene un vínculo que lo une a Aston Villa hasta el 30 de junio de 2027. Cabe destacar que su cotización actual, según refleja el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, es de 28 millones de euros.

Dibu Martínez tiene un firme deseo en Aston Villa

Durante octubre de 2023, fue el propio Dibu Martínez quien se refirió a lo que desea cumplir mientras esté defendiendo la camiseta de Aston Villa. Lo hizo en una conferencia de prensa.

“Aston Villa desea ganar a futuro la UEFA Champions League y llevarse un trofeo. No estoy aquí para perder tiempo. Queremos ganar algo”, sostuvo el campeón del mundo en Qatar 2022.