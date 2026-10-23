Alavés vs. Málaga: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 10 de la LaLiga

Alavés y Málaga se enfrentan este viernes 23 de octubre, en el Estadio de Mendizorroza, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Alavés recibe a Málaga este viernes 23 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza. El Málaga llega como colista y sin margen para seguir regalando puntos, mientras el Alavés quiere aprovechar la localía para meterse más arriba en la tabla.

Para los vascos es una chance concreta de acercarse a los puestos europeos; para los andaluces, una final anticipada si quieren empezar a tomar distancia del fondo.

La actualidad de ambos equipos

El Alavés viene de caer 2-1 ante Celta y arrastra dos derrotas seguidas, aunque su arranque de temporada lo mantiene séptimo con 11 puntos en nueve fechas. El equipo necesita cortar la racha negativa en casa para no perder terreno en la tabla, algo que el Estadio de Mendizorroza suele facilitarle.

El Málaga atraviesa un presente complicado: cayó 5-2 con la Real Sociedad y acumula apenas 4 puntos en nueve partidos, último en la clasificación. La visita a Vitoria llega en un momento en el que el equipo necesita sumar de urgencia para no quedar completamente descolgado de la pelea por la permanencia.

El historial entre Alavés y Málaga

El historial entre ambos está parejo: de los 20 enfrentamientos, el Málaga ganó 9 y el Alavés 8, con 3 empates y la misma cantidad de goles convertidos por cada lado, 18. El último antecedente fue en 2023, cuando el Alavés se impuso 2-1, aunque antes de eso el equipo andaluz había sido superior en varios cruces directos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 20/05/2023 Alavés vs. Málaga 2-1 Segunda División 18/12/2022 Málaga vs. Alavés 1-0 Segunda División 06/05/2018 Málaga vs. Alavés 0-3 Primera División 21/12/2017 Alavés vs. Málaga 1-0 Primera División 11/03/2017 Málaga vs. Alavés 1-2 Primera División 16/10/2016 Alavés vs. Málaga 1-1 Primera División 02/02/2008 Málaga vs. Alavés 1-0 Segunda División 02/09/2007 Alavés vs. Málaga 0-1 Segunda División 03/02/2007 Alavés vs. Málaga 0-1 Segunda División 03/09/2006 Málaga vs. Alavés 1-0 Segunda División

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Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 09:00 hs

Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 11:15 hs

Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 13:30 hs

Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 16:00 hs

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs

Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs

Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs

Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs

En síntesis