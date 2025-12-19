Alexis Mac Allister eligió su equipo para un fútbol 5 y sorprendió con la presencia de un jugador uruguayo: “Un caballito necesitamos”

A sus 26 años, Alexis Mac Allister forma parte del selecto grupo de jugadores de la élite futbolera. A su vez, gracias a sus pasos por la Selección Argentina, Liverpool y Boca, entre otros, ello le permitió rodearse de nombres de talla mundial. Una cuestión que le puso más difícil de lo esperado resolver una consigna: ¿Cómo armaría su equipo ideal de fútbol 5?

La única consigna que le fue impuesta al Colo era incluir a compañeros con los que compartió cancha. Pero la primera sorpresa llegó antes de mencionar el primer jugador. “No me voy a nombrar, yo soy un tronco. A pedazos“, expresó en AFA Studio, generando el asombro de los presentes. “Voy para afuera, soy el técnico y hago los mates“, agregó Mac Allister, aunque más tarde lograría ser convencido para que vista “la cinta de capitán”.

Con él dentro del equipo, el campeón del mundo no dudó en mencionar a quién le enviaría el primer mensaje para sumarse. “Paredes tiene que estar sí o sí“, sentenció.

Y siguiendo por la línea albiceleste, eligió el segundo nombre: “Después tenemos que poner un arquero. El Dibu es muy grandote, va bien abajo, lo podemos poner“.

Ya con la base consolidada, Mac Allister viajó hacia Liverpool para definir a los encargados de hacer los goles. Para ello, escogió a dos viejos conocidos. “Lucho Díaz tiene que estar ahí. También lo ponemos a Darwin (Núñez), un caballito necesitamos. Tiene todo“, expresó, con una particular argumento para referirse al delantero uruguayo, de actual presente en Al Hilal de Arabia Saudita. Por su parte, el colombiano emigró hacia Bayern Múnich en el último mercado de pases.

