Es tendencia:
logotipo del encabezado
Real Madrid

En España afirman que Ancelotti es el principal candidato a reemplazar a Xabi Alonso en Real Madrid

Davide Ancelotti dejó la dirección técnica de Botafogo y es uno de los candidatos a reemplazar a Xabi Alonso.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Carlo y Davide Ancelotti durante su última etapa como DT de Real Madrid.
© Getty ImagesCarlo y Davide Ancelotti durante su última etapa como DT de Real Madrid.

Luego de lo que fue la partida de Carlo Ancelotti, en Real Madrid apretaron el acelerador para que Xabi Alonso se transformara en el nuevo entrenador. Si bien durante el inicio de su ciclo, que venía victorioso por lo conseguido con Bayer Leverkusen, con el correr del tiempo los resultados no fueron los esperados y quedó en la cuerda floja.

La actualidad deportiva del Merengue no es la mejor, pese a que en LaLiga marcha como escolta de Barcelona y se encuentra en la zona de clasificación a octavos de final en la Champions League. El equipo no juega como espera la afición, además de que los dirigentes recriminan la preparación física de los futbolistas. Por eso mismo, diferentes reemplazantes comenzaron a surgir.

Así como surgió el nombre de Zinedine Zidane, en las últimas horas, apareció Davide Ancelotti como el principal candidato. Tras presentar la renuncia en Botafogo, y mientras resuelve los últimos detalles para terminar de desligarse del elenco carioca, el hijo del mítico entrenador italiano, que formó parte del cuerpo técnico de Real Madrid durante su último paso, es el apuntado por Florentino Pérez.

Durante las últimas horas, el periodista Siro López explicó en El Partidazo de Cope que al estratega que supo jugar en el Merengue y en Liverpool “se le critica que ha apartado a Antonio Pintus y que por eso tienen muchas lesiones. Sin embargo, olvidan que el año pasado, por estas mismas fechas, te decían lo mismo de Pintus”.

Davide Ancelotti dejó la dirección técnica de Botafogo. (Getty Images)

Davide Ancelotti dejó la dirección técnica de Botafogo. (Getty Images)

Las otras opciones que baraja Real Madrid

Así como Davide Ancelotti está en la carpeta merengue, en el caso de que no se llegue a buen puerto con su posible contratación -más allá de que primero debería darse la salida de Xabi Alonso-, hay otros candidatos para hacerse cargo del plantel.

Publicidad
Los tétricos números de Franco Mastantuono vs. Talavera que complican su futuro en Real Madrid

ver también

Los tétricos números de Franco Mastantuono vs. Talavera que complican su futuro en Real Madrid

Rechazó dos veces al Real Madrid, terminó en Arabia y ahora contó toda la verdad: “Tuve que rezar”

ver también

Rechazó dos veces al Real Madrid, terminó en Arabia y ahora contó toda la verdad: “Tuve que rezar”

Santiago Solari y Álvaro Arbeloa, que se encuentran dirigiendo a Real Madrid Castilla, son los entrenadores que aparecen por detrás del italiano de 36 años que, a su vez, es candidato a dirigir en su país, ya que Fiorentina lo tiene en el radar.

DATOS CLAVES

  • Xabi Alonso quedó en la cuerda floja del Real Madrid ante los resultados inesperados.
  • Davide Ancelotti renunció a Botafogo y es el candidato elegido por Florentino Pérez.
  • Siro López reportó críticas internas por apartar al preparador físico Antonio Pintus.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Los tétricos números de Mastantuono vs. Talavera que complican su futuro en Real Madrid
Fútbol europeo

Los tétricos números de Mastantuono vs. Talavera que complican su futuro en Real Madrid

Rechazó dos veces al Real Madrid, terminó en Arabia y ahora contó toda la verdad: “Tuve que rezar”
Fútbol europeo

Rechazó dos veces al Real Madrid, terminó en Arabia y ahora contó toda la verdad: “Tuve que rezar”

Juanfer Quintero explicó por que no triunfó en Europa y sentenció: “River es el Real Madrid”
River Plate

Juanfer Quintero explicó por que no triunfó en Europa y sentenció: “River es el Real Madrid”

En medio de la renovación de Costas, Racing pone cuatro titulares a la venta
Fútbol Argentino

En medio de la renovación de Costas, Racing pone cuatro titulares a la venta

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo