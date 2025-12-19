En España afirman que Ancelotti es el principal candidato a reemplazar a Xabi Alonso en Real Madrid

Luego de lo que fue la partida de Carlo Ancelotti, en Real Madrid apretaron el acelerador para que Xabi Alonso se transformara en el nuevo entrenador. Si bien durante el inicio de su ciclo, que venía victorioso por lo conseguido con Bayer Leverkusen, con el correr del tiempo los resultados no fueron los esperados y quedó en la cuerda floja.

La actualidad deportiva del Merengue no es la mejor, pese a que en LaLiga marcha como escolta de Barcelona y se encuentra en la zona de clasificación a octavos de final en la Champions League. El equipo no juega como espera la afición, además de que los dirigentes recriminan la preparación física de los futbolistas. Por eso mismo, diferentes reemplazantes comenzaron a surgir.

Así como surgió el nombre de Zinedine Zidane, en las últimas horas, apareció Davide Ancelotti como el principal candidato. Tras presentar la renuncia en Botafogo, y mientras resuelve los últimos detalles para terminar de desligarse del elenco carioca, el hijo del mítico entrenador italiano, que formó parte del cuerpo técnico de Real Madrid durante su último paso, es el apuntado por Florentino Pérez.

Durante las últimas horas, el periodista Siro López explicó en El Partidazo de Cope que al estratega que supo jugar en el Merengue y en Liverpool “se le critica que ha apartado a Antonio Pintus y que por eso tienen muchas lesiones. Sin embargo, olvidan que el año pasado, por estas mismas fechas, te decían lo mismo de Pintus”.

Davide Ancelotti dejó la dirección técnica de Botafogo. (Getty Images)

Las otras opciones que baraja Real Madrid

Así como Davide Ancelotti está en la carpeta merengue, en el caso de que no se llegue a buen puerto con su posible contratación -más allá de que primero debería darse la salida de Xabi Alonso-, hay otros candidatos para hacerse cargo del plantel.

Santiago Solari y Álvaro Arbeloa, que se encuentran dirigiendo a Real Madrid Castilla, son los entrenadores que aparecen por detrás del italiano de 36 años que, a su vez, es candidato a dirigir en su país, ya que Fiorentina lo tiene en el radar.

