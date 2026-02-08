En Inglaterra describen que Aston Villa debe ”agradecerle” al Dibu Martínez

El Aston Villa no pudo obtener un triunfo que lo mantenga con las expectativas altas para pelear el título de la Premier League con el Manchester City y el Arsenal. No obstante, con el 1 a 1, sigue sumando para su objetivo, que es clasificar a la UEFA Champions League de la próxima temporada (se ubica tercero con 47 unidades).

Y gran parte de este punto de oro Unai Emery, entrenador del elenco localizado en la ciudad de Birmingham, se lo debe al Dibu Martínez, quien salvó su valla en más de una ocasión en el enfrentamiento ante los conducidos por otro español, Andoni Iraola.

Tanto fue así que los medios de comunicación del Reino Unido remarcaron el trabajo del arquero de la Selección Argentina. ”El Villa se encuentra ahora a nueve puntos del primer puesto tras su sorprendente derrota en casa ante el Brentford, que jugó con 10 hombres, el fin de semana pasado y tuvo que agradecerle al brillante Emi Martínez por realizar una gran cantidad de paradas en la costa sur mientras el Manchester United y el Chelsea le ganaban terreno al equipo de Unai Emery en la carrera por la Liga de Campeones”, reportó Sky Sports.

En esa misma línea, Birmingham Mail destacó: ”Martínez reaccionó bien tras desviar el disparo de Kroupi en el minuto 12, rebotando para detener el cabezazo de Evanilson. Tras volver a atajarle el gol a Evanilson en la primera mitad, Rayan lo batió al principio de la segunda. Más tarde, palmeó el disparo de Ryan Christie por encima del larguero y volvió a atajarle el gol al escocés en los últimos minutos”.

Asimismo, el portal de la señal beINSports, reflejó: ”Emiliano Martínez comenzó con una fuerte doble atajada para negarles a Junior Kroupi y Evanilson en rápida sucesión, antes de que Ollie Watkins viera con razón un gol de corta distancia anulado por fuera de juego segundos antes del abridor de Rogers”.

Andoni Iraola descarta al Aston Villa para el título de la Premier League

“Creo que ganar el título es muy difícil para ellos porque no creo que sea uno de sus objetivos. Probablemente están rindiendo más de lo esperado. Lo están haciendo muy bien, pero creo que Arsenal y City son los que todos creen que van a estar ahí al final”, respondió con total franqueza el estratega del Bournemouth, cuando le consultaron por las chances del Aston Villa de pelear la Premier League.

