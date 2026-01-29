Es tendencia:
La brutal doble atajada de Dibu Martínez en Aston Villa vs. Salzburgo por la Europa League

En el arranque del partido, el marplatense salvó a su equipo con dos buenas intervenciones.

Por Agustín Vetere

Dibu Martínez ante Salzburgo.
© Captura ESPNDibu Martínez ante Salzburgo.

Por la última fecha de la Fase Liga de la Europa League, Aston Villa recibió este jueves a RB Salzburgo en el Villa Park. Los comandados por Unai Emery, con Dibu Martínez como titular, jugaban con la tranquilidad de tener la clasificación asegurada, pero con la chance de un premio más.

Es que los ingleses ya estaban metidos directamente en los octavos de final, salteándose la instancia preliminar. Sin embargo, una victoria podía dejarlos en lo más alto de la tabla, algo que los haría definir de local en cada una de las rondas hasta la final.

Pero delante estaba un rival con mucha necesidad de obtener la victoria. El combinado austríaco precisaba ganar para clasificarse a los 16avos de final. En los primeros minutos, Salzburgo salió con todo y fue el arquero de la Selección Argentina quien debió apagar el incendio.

A los 19 minutos, la visita inició el contragolpe y, de rebote, encontró un potente remate que logró alejar de su arco. Inmediatamente, logró incorporarse para tapar el segundo tiro, casi en el área chica.

Tweet placeholder

El grosero error de Mings para el gol de Salzburgo

Apenas unos minutos más tarde, Mings falló con la pelota en sus pies casi en la línea de fondo y regaló el primer tanto de la jornada para el combinado visitante, sin que Martínez tuviera nada que hacer.

Tweet placeholder

La tabla de la Europa League

Datos clave

  • Dibu Martínez fue titular en el Aston Villa contra RB Salzburgo en Villa Park.
  • Mings cometió un error defensivo que permitió el primer gol del RB Salzburgo.
  • El Aston Villa de Unai Emery ya aseguró su clasificación directa a octavos de final.
agustín vetere
Agustín Vetere

