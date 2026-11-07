Alineaciones de Espanyol y Deportivo La Coruña para el duelo de la jornada 12 de la LaLiga

Espanyol recibe a Deportivo La Coruña este sábado 7 de noviembre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium. Espanyol viene de ganarle 1-0 a Villarreal y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Deportivo La Coruña viene de ganarle 2-1 a Osasuna y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Espanyol y Deportivo La Coruña
Espanyol (4-2-3-1): Ángel Fortuño, Omar El Hilali, Vanja Drkušić, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman, Rafel Bauzà, Javier Hernández, Edu Expósito, Alejandro Santiago, Roberto Fernández, Bryan Zaragoza.
Deportivo La Coruña (4-2-3-1): Leo Román, Adrià Altimira, Miguel Loureiro, José María Giménez, Giacomo Quagliata, Lorenzo Amatucci, Luismi Cruz, Mario Soriano, David Mella, Bil Nsongo, Yeremay Hernández. DT: Antonio Hidalgo.
Bajas y ausentes de Espanyol y Deportivo La Coruña
Espanyol:
- Kike (lesión isquiotibial)
- Jofre Carreras (lesión en la ingle)
- Roger Hinojo (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Deportivo La Coruña:
- Marc Casadó (lesión)
- Zakaria Eddahchouri (ausencia)
- Bright Ede (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Pierre Emerick Aubameyang (lesión de meniscos)
La previa de Espanyol y Deportivo La Coruña: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 12:15 (hora de Argentina)
- Estadio: RCDE Stadium
- Próximo partido de Espanyol: vs. Athletic Bilbao, viernes 20 de noviembre
- Próximo partido de Deportivo La Coruña: vs. Alavés, sábado 21 de noviembre