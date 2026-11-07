Leandro Paredes se quebró en llanto al festejar el título con Boca: “No voy a poder seguir hablando”

El capitán del Xeneize se mostró emocionado en sus declaraciones tras la victoria ante Defensa y Justicia.

En La Bombonera, Boca Juniors terminó con la sequía y se consagró campeón de Liga por conquistar la Tabla Anual. Con gol de Enner Valencia en tiempo adicionado, el Xeneize se impuso por la mínima ante Defensa y Justicia y desató los festejos de sus hinchas.

Tras el pitazo final y en medio de la alegría sobre el césped, Leandro Paredes tomó la palabra ante los micrófonos de TNT Sports y se quebró al exteriorizar lo que significa este título para él.

“Todos saben lo que significa este club para mí y no voy a poder seguir hablando. Gracias”, llegó a decir el campeón del mundo con la Selección Argentina mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.

PAREDES SE EMOCIONÓ Y NO PUDO SEGUIR HABLANDO



El mediocampista de Boca no pudo contener la emoción tras el título conseguido.



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Paredes: “Queremos ir por todo”

En la transmisión de ESPN, el volante logró expresarse: “No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo. Es un sueño para mí. Hoy mi psicóloga me mandó una frase ‘a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo nuestro propio sueño’. Me toca disfrutar a este grupo de jugadores, al que se fue a mitad de año, que han hecho un gran trabajo durante toda esa mitad de año. Al cuerpo técnico de Úbeda, al del Vasco, a todos los que trabajan con nosotros porque han hecho un trabajo muy grande para que logremos esto”.

“Toca disfrutar hoy y mañana. A partir del lunes pensaremos en lo que viene porque tenemos cosas importantes por delante y queremos ir por todo”, señaló el capitán de Boca en referencia a la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y los Playoffs del Torneo Clausura.

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👏 "ESTOY VIVIENDO MI PROPIO SUEÑO" La emoción de Leandro Paredes tras coronarse campeón con Boca de la Tabla Anual.



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