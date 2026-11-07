Boca vs. Defensa y Justicia EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En La Bombonera, el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena busca ganar el título de la Tabla Anual y así cortar con una racha de tres años y medio sin títulos. Para esto, tiene que sumar de a tres y así no depender de otro resultado.

Para consagrarse campeón de la Tabla Anual, Boca deberá vencer a Defensa y Justicia. La particularidad es que el Xeneize nunca pudo vencer a un equipo comandado por Julio Vaccari. En seis enfrentamientos, igualó cuatro veces (todas 0 a 0) y perdió las otras dos (1-0 ambas).

Con el ingreso de Velasco por Flores, los de Arruabarrena salen a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

En La Bombonera, por la fecha 16 del Torneo Clausura, Boca recibe a Defensa y Justicia en búsqueda de un triunfo que le de el título de la Tabla Anual. El partido comienza a las 17.30, será dirigido por Sebastián Zunino y podrá verse tanto a través de TNT Sports como de ESPN Premium.