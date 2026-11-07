En La Bombonera, por la fecha 16 del Torneo Clausura, Boca recibe a Defensa y Justicia en búsqueda de un triunfo que le de el título de la Tabla Anual. El partido comienza a las 17.30, será dirigido por Sebastián Zunino y podrá verse tanto a través de TNT Sports como de ESPN Premium.
Boca vs. Defensa y Justicia EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
En La Bombonera, el Xeneize busca un triunfo para quedarse con la tabla anual.
La formación confirmada de Boca
Con el ingreso de Velasco por Flores, los de Arruabarrena salen a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
El invicto que deberá romper Boca
Para consagrarse campeón de la Tabla Anual, Boca deberá vencer a Defensa y Justicia. La particularidad es que el Xeneize nunca pudo vencer a un equipo comandado por Julio Vaccari. En seis enfrentamientos, igualó cuatro veces (todas 0 a 0) y perdió las otras dos (1-0 ambas).
Boca va por el título de Tabla Anual
En La Bombonera, el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena busca ganar el título de la Tabla Anual y así cortar con una racha de tres años y medio sin títulos. Para esto, tiene que sumar de a tres y así no depender de otro resultado.