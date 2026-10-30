Villarreal vs. Espanyol en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Villarreal recibe a Espanyol este viernes 30 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal necesita cortar la racha de empates y derrotas ajustadas que lo tiene estancado en la mitad de la tabla, y un rival que llega golpeado le viene como anillo al dedo.
El equipo local quiere consolidarse entre los primeros diez mientras el Espanyol intenta frenar una caída que lo acerca cada vez más a la zona peligrosa de LaLiga.
La actualidad de ambos equipos
Villarreal viene de un triunfo clave como visitante ante Valencia que le cortó una racha floja, después de un empate sin goles frente a Elche y una caída ante Real Madrid. Con 12 puntos en diez fechas, el equipo se mete en la pelea por meterse entre los puestos de arriba de la tabla, aunque todavía le falta regularidad para despegar del grupo del medio.
El Espanyol atraviesa un presente complicado: cayó como visitante ante Racing de Santander y antes había perdido en su cancha frente al Atlético de Madrid, con un empate ante Málaga como único respiro reciente. Con 8 unidades y ubicado 18°, el equipo necesita puntos con urgencia para alejarse de las posiciones bajas del campeonato.
El historial entre Villarreal y Espanyol
El historial entre ambos es claramente favorable a Villarreal, que ganó 21 de los 50 enfrentamientos por apenas 8 del Espanyol, con 21 empates que muestran también algo de paridad en el global. La diferencia de gol también lo respalda: 73 contra 46 a su favor.
En los duelos más recientes la tendencia se repite. Villarreal 4-1 Espanyol fue el último antecedente, y en los diez partidos previos el equipo amarillo ganó siete, con apenas dos triunfos del Espanyol y un empate sin goles en 2021.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/02/2026
|Villarreal vs. Espanyol
|4-1
|Primera División
|08/11/2025
|Espanyol vs. Villarreal
|0-2
|Primera División
|27/04/2025
|Villarreal vs. Espanyol
|1-0
|Primera División
|26/09/2024
|Espanyol vs. Villarreal
|1-2
|Primera División
|27/04/2023
|Villarreal vs. Espanyol
|4-2
|Primera División
|09/11/2022
|Espanyol vs. Villarreal
|0-1
|Primera División
|27/02/2022
|Villarreal vs. Espanyol
|5-1
|Primera División
|21/08/2021
|Espanyol vs. Villarreal
|0-0
|Primera División
|19/01/2020
|Villarreal vs. Espanyol
|1-2
|Primera División
|20/10/2019
|Espanyol vs. Villarreal
|0-1
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 12:15 hs
- Betis vs. Málaga — sábado 31 de octubre, 14:30 hs
- Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 10:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 12:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Villarreal y Espanyol se enfrentan este viernes 30 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Villarreal suma 12 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 8 puntos en el torneo.