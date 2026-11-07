Los tres equipos que llegaron con chances de coronarse en la anual disputan sus partidos a la vez, desde las 17:30. El único que depende de sí mismo es Boca.

Llegó el gran momento. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definirán al campeón de liga 2026 con el mano a mano entre los tres equipos en la Tabla Anual de primera división, título que este año se formalizó de manera total y que el año anterior se le entregó al Canalla en las oficinas de la LPF.

Desde las 17:30, los tres serán locales en sus respectivos partidos. Boca recibirá a Defensa y Justicia, quien se juega la clasificación a la Copa Sudamericana en la última fecha del Clausura. Argentinos hará lo propio ante Huracán, que también necesita ganar para meterse en los playoffs, y Rosario Central será anfitrión ante Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido a la Primera Nacional.

Cabe destacar que el único que depende de sí mismo es Boca, ya que un triunfo le asegura ser campeón. Argentinos necesita ganar y que el Xeneize tropiece ante Defensa, mientras que el conjunto rosarino requiere un triunfo y que ninguno de los dos líderes gane.

Minuto a minuto: así está la Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES Gimnasia de La Plata – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Defensa y Justicia – 47 puntos Barracas Central – 47 puntos Independiente – 47 puntos Estudiantes LP – 46 puntos Unión – 42 puntos Huracán – 41 puntos San Lorenzo – 41 puntos Sarmiento – 40 puntos Gimnasia de Mendoza – 40 puntos Tigre – 39 puntos Talleres – 38 puntos Newell’s – 37 puntos Racing – 36 puntos Platense – 36 puntos Banfield – 33 puntos Atlético Tucumán – 32 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 20 puntos – DESCENDIÓ Estudiantes RC – 14 puntos – DESCENDIÓ

Minuto a minuto: así están las llaves de playoffs

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Sarmiento (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Newell’s (7°A)

Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)

Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Independiente (6°A)

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026