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Torneo Clausura

La definición de la Tabla Anual, EN VIVO: entre Boca, Argentinos y Rosario Central sale el campeón

Los tres equipos que llegaron con chances de coronarse en la anual disputan sus partidos a la vez, desde las 17:30. El único que depende de sí mismo es Boca.

La Tabla Anual en vivo: Boca, Argentinos y Central pelean el título
© Liga AFA (mejorada con IA)La Tabla Anual en vivo: Boca, Argentinos y Central pelean el título

Llegó el gran momento. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definirán al campeón de liga 2026 con el mano a mano entre los tres equipos en la Tabla Anual de primera división, título que este año se formalizó de manera total y que el año anterior se le entregó al Canalla en las oficinas de la LPF.

Desde las 17:30, los tres serán locales en sus respectivos partidos. Boca recibirá a Defensa y Justicia, quien se juega la clasificación a la Copa Sudamericana en la última fecha del Clausura. Argentinos hará lo propio ante Huracán, que también necesita ganar para meterse en los playoffs, y Rosario Central será anfitrión ante Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido a la Primera Nacional.

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Cabe destacar que el único que depende de sí mismo es Boca, ya que un triunfo le asegura ser campeón. Argentinos necesita ganar y que el Xeneize tropiece ante Defensa, mientras que el conjunto rosarino requiere un triunfo y que ninguno de los dos líderes gane.

Minuto a minuto: así está la Tabla Anual 2026

  1. Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
  2. Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Gimnasia de La Plata – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. River Plate – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  11. Defensa y Justicia – 47 puntos
  12. Barracas Central – 47 puntos
  13. Independiente – 47 puntos
  14. Estudiantes LP – 46 puntos
  15. Unión – 42 puntos
  16. Huracán – 41 puntos
  17. San Lorenzo – 41 puntos
  18. Sarmiento – 40 puntos
  19. Gimnasia de Mendoza – 40 puntos
  20. Tigre – 39 puntos
  21. Talleres – 38 puntos
  22. Newell’s – 37 puntos
  23. Racing – 36 puntos
  24. Platense – 36 puntos
  25. Banfield – 33 puntos
  26. Atlético Tucumán – 32 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 23 puntos
  29. Aldosivi – 20 puntos – DESCENDIÓ
  30. Estudiantes RC – 14 puntos – DESCENDIÓ

Minuto a minuto: así están las llaves de playoffs

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Sarmiento (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Newell’s (7°A)
Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)
Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Independiente (6°A)

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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