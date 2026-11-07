Llegó el gran momento. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definirán al campeón de liga 2026 con el mano a mano entre los tres equipos en la Tabla Anual de primera división, título que este año se formalizó de manera total y que el año anterior se le entregó al Canalla en las oficinas de la LPF.
Desde las 17:30, los tres serán locales en sus respectivos partidos. Boca recibirá a Defensa y Justicia, quien se juega la clasificación a la Copa Sudamericana en la última fecha del Clausura. Argentinos hará lo propio ante Huracán, que también necesita ganar para meterse en los playoffs, y Rosario Central será anfitrión ante Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido a la Primera Nacional.
Cabe destacar que el único que depende de sí mismo es Boca, ya que un triunfo le asegura ser campeón. Argentinos necesita ganar y que el Xeneize tropiece ante Defensa, mientras que el conjunto rosarino requiere un triunfo y que ninguno de los dos líderes gane.
Minuto a minuto: así está la Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
- Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
- Gimnasia de La Plata – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Defensa y Justicia – 47 puntos
- Barracas Central – 47 puntos
- Independiente – 47 puntos
- Estudiantes LP – 46 puntos
- Unión – 42 puntos
- Huracán – 41 puntos
- San Lorenzo – 41 puntos
- Sarmiento – 40 puntos
- Gimnasia de Mendoza – 40 puntos
- Tigre – 39 puntos
- Talleres – 38 puntos
- Newell’s – 37 puntos
- Racing – 36 puntos
- Platense – 36 puntos
- Banfield – 33 puntos
- Atlético Tucumán – 32 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 23 puntos
- Aldosivi – 20 puntos – DESCENDIÓ
- Estudiantes RC – 14 puntos – DESCENDIÓ
Minuto a minuto: así están las llaves de playoffs
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Sarmiento (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)
Argentinos (2°B) – Newell’s (7°A)
Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)
Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)
Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Independiente (6°A)