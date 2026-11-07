Los hinchas de Rosario Central festejaron el título antes del gol de Boca: la reacción de Ángel Di María

A falta de unos minutos en La Bombonera, los hinchas invadieron la cancha y comenzaron a celebrar el campeonato.

En La Bombonera, Boca Juniors derrotó este sábado a Defensa y Justicia de forma agónica y se consagró campeón de Liga por liderar la Tabla Anual. Enner Valencia, en tiempo de descuento, convirtió el único gol de la tarde cuando parecía que al Xeneize no se le iba a dar.

En Arroyito, Rosario Central había hecho los deberes ante Estudiantes de Río Cuarto y tenía el campeonato entre sus manos. Tras el pitazo final, aún faltaban algunos minutos en La Bombonera. Confiados, los hinchas invadieron la cancha sin saber lo que estaba por ocurrir.

Los de Rosario Central habían invadido la cancha pensando que ya salieron campeones jajaja pic.twitter.com/1jebWLgH25 — Tomas Sanchez 🇦🇷 (@TomasSanchezAR) November 7, 2026