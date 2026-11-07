Arruabarrena advirtió a los jugadores de Boca: “Que no hagan la plancha”

En medio de los festejos, el DT del Xeneize avisó que va por más y ya fijó el siguiente objetivo.

Rodolfo Arruabarrena conquistó este sábado su primer título en este segundo ciclo al frente de Boca Juniors. Con gol de Enner Valencia en el final, el Xeneize venció a Defensa y Justicia y se consagró campeón de Liga por haberse impuesto en la Tabla Anual.

En conferencia de prensa, el Vasco mostró su agradecimiento a los jugadores por el esfuerzo y, luego de haber sido bañado en Gatorade por sus propios dirigidos, les advirtió que no deben relajarse de cara a lo que viene.

“Espero que lo aprovechen, que lo disfruten, pero que no hagan la plancha. Dentro de 4 o 5 días tenemos un partido importante para poder llegar a otra final ante un rival que tiene hambre, que tiene gente joven y que va a querer hacer historia”, comentó sobre la semifinal de Copa Argentina ante Banfield.

Y siguió, fijando el disfrute para luego de la Copa Sudamericana y Torneo Clausura: “Espero que sea después del 19 de diciembre (disfrutar y relajarse). Si llegamos a esa fecha significa que las cosas las hemos hecho bien. Lo disfruto a mi manera. No soy ningún perro verde. Me gusta ganar. Cuando llegue a casa disfrutarlo y después empezar a trabajar. Es lo que me ha inculcado este club”.

Arruabarrena llenó de elogios a Paredes

“Es un muy buen grupo, con líderes positivos. Con gente que ha ganado mucho. Leandro Paredes es el ejemplo más claro de lo que es un líder positivo. En un líder que agrupa, que ayuda, que vino en el momento justo al club. Es mérito exclusivo de él”, resaltó el Vasco.

Datos clave

Rodolfo Arruabarrena : conquistó la Liga con Boca tras vencer a Defensa y Justicia.

: conquistó la Liga con Boca tras vencer a Defensa y Justicia. Copa Argentina : Boca jugará la semifinal frente a Banfield en pocos días.

: Boca jugará la semifinal frente a Banfield en pocos días. Leandro Paredes: fue destacado por el entrenador como un claro líder positivo.