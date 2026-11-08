River hoy: Ponzio recupera lesionados, los posibles rivales en playoffs, amistoso con Inter Miami y más

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 8 de noviembre de 2026, con la mente puesta en los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2026. Los lesionados que busca recuperar Leonardo Ponzio, el amistoso contra Inter Miami, los posibles rivales y mucho más.

Ponzio busca recuperar varios lesionados

Cabe recordar que el Millonario tiene 4 lesionados en este momento, que ya trabajan para volver a estar a disposición lo antes posibles, pensando en los playoffs del campeonato. En ese sentido, Aníbal Moreno y Fausto Vera se estima que sean los próximos a regresar a las canchas en el corto plazo.

Leonardo Ponzio, DT de River. (Getty Images)

Por otro lado, Juan Carlos Portillo empieza a ultimar detalles de su extensa rehabilitación que comenzó en febrero de este año y, aunque le falta poco, también está en duda su continuidad en la institución. Mientras tanto, Agustín Ruberto apunta directamente a 2027, para sumarse a la pretemporada con el resto de sus compañeros.

Los posibles rivales de River en octavos de final

Este mismo lunes por la noche se define el contrincante de River en los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Lo que ya se sabe es que será en el Estadio Monumental, pero resta conocer al rival de turno. Sin embargo, lo que se puede adelantar es que sería Defensa y Justicia o Lanús. Por ahora son lo de Varela, aunque si el Granate vence a Central Córdoba será quien visite Núñez.

River jugará contra el Inter Miami de Messi

Ya se empieza a mirar rumbo al 2027. Aparecen algunos nombres como posibles refuerzos y también se empieza a pensar en la pretemporada, la cual todavía no tiene fecha de inicio, ni tampoco lugar, aunque todo indica que sería en Buenos Aires. En relación a los amistosos, pica en punta uno ante el Inter Miami de Lionel Messi.

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Di Carlo junto a Messi. (Foto: Prensa River).

Todo indica que el próximo 19 de enero, River e Inter Miami -con Lionel Messi a la cabeza- se verán las caras en el Estadio Monumental en el marco de un amistoso de pretemporada. De esta manera, la Pulga regresará al estadio donde vivió su último partido con la Selección Argentina el pasado 6 de octubre.