Decepcionante clasificación de Colapinto y Gasly en el GP de Brasil: ambos fueron eliminados en Q1

Alpine buscará olvidar rápidamente la clasificación del Gran Premio de Brasil 2026. Tras las buenas sensaciones de las prácticas libres, los dos pilotos del equipo de Enstone –Franco Colapinto y Pierre Gasly– fueron eliminados en Q1.
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Una lluvia torrencial demoró la disputa de la qualy por más de una hora y luego tanto Colapinto como Gasly sufrieron más de la cuenta en pista mojada. Finalmente, el ambos quedaron por debajo de la línea de clasificación en la primera tanda.
Colapinto y Gasly, eliminados en Q1 (@AlpineF1Team)
Pilotos eliminados en Q1
- 17°: Franco Colapinto (Alpine)
- 18°: Pierre Gasly (Alpine)
- 19°: Lance Stroll (Aston Martin)
- 20°: Valtteri Bottas (Cadillac)
- 21°: Checo Pérez (Cadillac)
- 22°: Gabriel Bortoleto (Audi)
Colapinto largará más adelante
A pesar de que Franco Colapinto fue eliminado en el puesto 17, lo cierto es que el piloto argentino ganará dos posiciones por las penalizaciones de Max Verstappen y Lewis Hamilton (ambos largan desde el fondo).