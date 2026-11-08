Boca hoy: los festejos del título, la agenda hasta fin de año, 4 títulos en juego y más

Todas las novedades del Xeneize de este domingo 8 de noviembre, el día siguiente a ser campeón de la Tabla Anual 2026.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este domingo 8 de noviembre de 2026, el día siguiente a ser Campeón de Liga por ganar la Tabla Anual. Los festejos de los jugadores, la agenda inminente, 4 títulos en juego antes de fin de año, la reacción de Juan Román Riquelme y mucho más.

La agenda de Boca hasta fin de año

A Boca le restarían 8 partidos en los próximos 41 días, en el mejor de los casos, si es que llega a la última instancia en todos los frentes. El primer desafío es el duelo contra Banfield este sábado a las 19, por la semifinal de la Copa Argentina. En caso de avanzar, se medirá el viernes 4 ante Platense, que ya espera en la final por su rival. Y eso es solo el comienzo…

Leandro Paredes levantó el trofeo tras ser Campeón de Liga con Boca. (Getty Images)

Sábado 14/11, a las 19 | Boca vs. Banfield | Semifinal de la Copa Argentina

| Semifinal de la Copa Argentina Sábado 21/11, a las 19.30 | Boca vs. Atlético Mineiro | Final de la Copa Sudamericana

| Final de la Copa Sudamericana Semana del 25/11 | Octavos de final del Torneo Clausura

Fin de semana del 29/11 | Cuartos de final del Torneo Clausura*

Viernes 4/12 | Final de la Copa Argentina*

Fin de semana del 6/12 | Semifinal del Torneo Clausura*

Sábado 12/12 | Final del Torneo Clausura*

Sábado 19/12 | Trofeo de Campeones**

*Si clasifica.

**Si gana el Torneo Clausura.

Los íntimos festejos de los jugadores

La cuenta oficial de Boca publicó un video en redes sociales en el que se observa a los futbolistas en el vestuario cantanto: “Ya se acerca noche buena, ya se acerca Navidad. Para todas las gallinas, el regalo de papá”.

Cabe mencionar que los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena todavía tienen fresco el recuerdo del Superclásico ganado en La Bombonera. Además, con este trofeo, Boca le sacó una ventaja de tres títulos a River en la tabla histórica.

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Riquelme: sonrisa, aplausos y puño apretado

Juan Román Riquelme obtuvo su primer título desde que es presidente de Boca Juniors. Luego de dos años y 11 meses en el cargo, el ídolo Xeneize sumó la primera estrella para el Club de la Ribera y no pudo ocultar su felicidad desde el palco.

Si bien Román no se caracteriza por demostrar efusivamente sus emociones, en esta oportunidad las cámaras de TNT Sports Argentina lo captaron sonriente, aplaudiendo y celebrando con puño cerrado luego del agónico triunfo ante Defensa y Justicia.

Foto captura de TNT Sports.