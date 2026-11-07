Dónde ver EN VIVO Espanyol vs. Deportivo La Coruña por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Espanyol recibe a Deportivo La Coruña este sábado 7 de noviembre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Espanyol viene de ganar 1-0 como visitante ante Villarreal. El equipo ocupa el puesto 14 con 11 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Racing de Santander.
Deportivo La Coruña ganó 2-1 como local ante Osasuna en la fecha anterior. Deportivo La Coruña está 8° en la tabla con 14 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Atlético de Madrid.
El historial entre Espanyol y Deportivo La Coruña
Espanyol y Deportivo La Coruña se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Espanyol y 2 empates.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/02/2018
|Deportivo La Coruña vs. Espanyol
|0-0
|2017/2018
|24/09/2017
|Espanyol vs. Deportivo La Coruña
|4-1
|2017/2018
|07/05/2017
|Deportivo La Coruña vs. Espanyol
|1-2
|2016/2017
|06/01/2017
|Espanyol vs. Deportivo La Coruña
|1-1
|2016/2017
|20/02/2016
|Espanyol vs. Deportivo La Coruña
|1-0
|2015/2016
Horario del partido
- Argentina: 12:15 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs
- Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
- Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Espanyol y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Espanyol suma 11 puntos en el torneo.
- Deportivo La Coruña suma 14 puntos en el torneo.