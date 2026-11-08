Ponzio busca recuperar futbolistas para los playoffs: el panorama de los lesionados de River

El Millonario tiene dos semanas para preparar los octavos de final del Torneo Clausura y el DT quiere contar con todo el plantel.

Luego de lo que fue el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026, River ya planifica lo que serán los octavos de final frente a Defensa y Justicia o Lanús. En medio de ese contexto, lo positivo es que restan dos semanas para los cruces de mata-mata debido a la fecha FIFA, por lo que Leonardo Ponzio busca recuperar 3 futbolistas muy importantes.

Cabe recordar que el Millonario tiene 4 lesionados en este momento, que trabajan para volver a estar a disposición lo antes posibles. En ese sentido, Aníbal Moreno y Fausto Vera se estima que sean los próximos a regresar a las canchas en el corto plazo. A su vez, Juan Carlos Portillo ultima detalles, mientras que Agustín Ruberto apunta a 2027.

Aníbal Moreno, mediocampista de River. (Getty Images)

El panorama de los lesionados de River

Aníbal Moreno: atraviesa la recuperación de su discopatía lumbar. Si bien está realizando trabajos especiales con los médicos, su evolución depende del día a día, como siempre en este tipo de lesiones. Por ese motivo, ahora el foco está puesto en mejorar con el correr de las semanas para que pueda ser parte de los convocados en los playoffs.

Fausto Vera: transita la recta final de su rehabilitación del desgarro en el isquiotibial izquierdo que sufrió cuando ingresó ante Belgrano en Córdoba. Si todo continúa como está previsto, recibirá el alta médica en los próximos días y se podrá sumar a la par de sus compañeros, además de volver a ser una opción para Ponzio en la mitad de la cancha.

Fausto Vera, mediocampista de River. (Getty Images)

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Juan Portillo: en febrero había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior derecho y distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Luego de la operación, empezó su recuperación y ya van 8 meses, ingresando al noveno mes. La realidad es que muestra una buena evolución y se espera que en semanas tenga el alta médica.

De hecho, ya realiza trabajos con pelota en campo, lo que deja en evidencia un avance significativo. Sin embargo, su vuelta a las canchas depende de si River avanza de ronda en los playoffs del Torneo Clausura, ya que caso contrario recién jugará en 2027. Eso sí, hay que tener en cuenta que su continuidad no está asegurada en la institución.

Juan Carlos Portillo, futbolista de River.

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Agustín Ruberto: en mayo de este año sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda durante un entrenamiento, misma lesión que tuvo a principios de 2025. Tras la operación pertinente, el delantero comenzó su rehabilitación y ya lleva poco más de 5 meses. Sin embargo, debido a los plazos médicos, volverá para la pretemporada 2027.