Atlético de Madrid va por otro jugador de la Selección Argentina y le pidieron 40 millones

El futbolista pelea por un lugar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero antes podría cambiar su futuro.

Por Julián Mazzara

José Manuel López, delantero de Palmeiras.
Atlético de Madrid está en un momento complicado desde lo futbolístico, donde no logra cosechar los resultados que esperan los fanáticos. Por eso mismo, los directivos siguen metidos dentro del mercado de pases y buscan reforzarse para ir detrás de los objetivos.

Mateu Alemany, el director deportivo del Colchonero, explicó durante su última entrevista con DAZN que “el mercado de enero es un mercado de ajustes”, por lo que no se ven grandes contrataciones. Sin embargo, empiezan a mirar posibles refuerzos de cara a mitad de año, cuando se lleve a cabo la parte fuerte del período de fichajes. Y allí aparece José Manuel López, de Palmeiras.

Por el atacante de la Selección Argentina, que sueña con un lugar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, según la información que brindó ESPN Brasil, solicitan un monto fijado en 40 millones de euros para comenzar a negociar por el ex Lanús.

Cabe destacar que la relación entre el delantero correntino nacido en Saladas y el entrenador Abel Ferreira, llegó a un punto de ebullición. “Se olvidó de hacer lo que estaba haciendo… Lo que yo pido es una cosa y él está haciendo otra”, dijo Ferreira hace algunas semanas en conferencia de prensa, en donde criticó al nivel del argentino desde la última convocatoria a la Selección Argentina.

A raíz de los comentarios del estratega, el ariete le respondió: “En lo personal yo intento hacer todo lo que pide el entrenador pero hay momentos en los que uno tiene que sacar esa impronta para resolver sobre la marcha”, esbozó López en diálogo con los medios previo a la final de la Copa Libertadores en la que Palmeiras cayó ante Flamengo en Lima.

El Flaco López, delantero estrella de Palmeiras. (Getty Images)

Los primeros 6 meses, hubo un interés del lado de Boca, pero Palmeiras no pensó en cederme”, dijo en diálogo con TyC Sports sobre el interés del Xeneize a principios de 2023, época en la que finalmente ficharon a Miguel Merentiel, quien también jugaba en el Verdao. 

Y agregó respecto al interés de River en 2024: “En 2024 hubo un acercamiento y una conversación, pero siempre hablé con mi entrenador Abel Ferreira, y él siempre me dejó muy claro lo que quería de mí y el futuro que el club tenía para mí. El club hizo un gran esfuerzo para que me quedara, y estoy muy feliz de haber tomado esa decisión”.

DATOS CLAVES

  • Mateu Alemany confirmó que Atlético de Madrid realizará únicamente ajustes en enero.
  • Palmeiras solicita 40 millones de euros para negociar el traspaso de José Manuel López.
  • El entrenador Abel Ferreira criticó públicamente el nivel de López tras su convocatoria nacional.
Julián Mazzara

